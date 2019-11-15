РФС признал неудачной новую форму сборной России по футболу

Глава РФС Александр Дюков отметил, что переговоры с поставщиком формы Adidas вёл генеральный секретарь РФС Александр Алаев . В сентябре 2018 года РФС не согласовал подготовленный вариант формы.

Adidas пока не ответил на вопрос, будет ли этот вопрос решён. РФС считает этот вариант неудачным и надеется, что Adidas подготовит новый вариант, а пока мы будем играть в той форме, которая у нас была, — цитирует Дюкова ТАСС.

Глава РФС также подчеркнул, что вариант формы, которая была представлена, также не был согласован.

Презентация новой формы прошла 7 ноября в Москве. Компания-производитель на рукава футболок нанесла российский триколор в обратном порядке. В итоге получился флаг Сербии. Позднее в СМИ появилась информация, что руководство РФС и футболисты недовольны новой экипировкой.

Ранее в Adidas объяснили, зачем перевернули флаг России на новой форме сборной, писал News.ru.