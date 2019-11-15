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Тренер сборной России Черчесов рассматривает предложение РФС о новом контракте 

ТАСС + ещё 8 4 часа назад
РФС предложил новый контракт Черчесову
Фото: ТАСС
Предложение Российского футбольного союза (РФС) о новом контракте находится на рассмотрении у главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Об этом рассказал журналистам президент РФС Александр Дюков.
"Исходя из тех результатов, которые есть, мы должны сделать предложение. Сейчас наше предложение находится на рассмотрении у Станислава Саламовича [Черчесова]", — сказал Дюков.
Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. В 2018 году команда под его руководством дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира. Нынешний контракт Черчесова истекает летом 2020 года.
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Теги:
Футбол , Станислав Черчесов , Александр Дюков , РФС , СБОРНАЯ РОССИИ
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