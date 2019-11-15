РФС предложил новый контракт Черчесову

Тренер сборной России Черчесов рассматривает предложение РФС о новом контракте

"Исходя из тех результатов, которые есть, мы должны сделать предложение. Сейчас наше предложение находится на рассмотрении у Станислава Саламовича [Черчесова]", — сказал Дюков.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. В 2018 году команда под его руководством дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира. Нынешний контракт Черчесова истекает летом 2020 года.