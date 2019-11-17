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Пошли ва-банк: почему сборная не должна стыдиться разгрома 

Газета.Ru + ещё 56 4 часа назад
Пошли ва-банк: почему Россия не должна стыдиться разгрома
Фото: Газета.Ru
Несмотря на то что сборная России уже обеспечила себе выход на чемпионат Европы, команда Станислава Черчесова так и не смогла совладать с фаворитом группы I. Наша национальная команда пропустила от Бельгии за две встречи семь мячей, что не может не тревожить болельщиков за семь месяцев до старта Евро-2020.
Матч 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 был решающим для национальной команды России. Путевка на Евро уже в кармане, страна довольна показываемым на поле футболом, да и перспективы на континентальном первенстве открываются неплохие — чем не повод улучшить свое положение в турнирной таблице и не обыграть в родных стенах сборную Бельгии?
К сожалению, красивый расклад с победой с разницей в два мяча и лидерством в группе I так и остался не более чем мечтой болельщиков. Встреча в Санкт-Петербурге прошла под тотальным доминированием гостей, а счет 4:1 в пользу «красных дьяволов» мог быть крупнее, не ослабь подопечные Роберто Мартинеса хватку после точных ударов по воротам Гильерме Торгана Азара и Ромелу Лукаку, а также дубля еще одного Азара, звездного полузащитника «Реала» Эдена.
Но разочарование от неудовлетворительного матча не должно вводить болельщиков в заблуждение: поражение в городе на Неве можно рассматривать как бесценный опыт, который еще сыграет свою роль будущим летом.
Как итог, ниже приведены три причины, почему наших футболистов не стоит критиковать за крупное поражении в Северной столице, подкрепленные позицией рулевого сборной Станислава Черчесова.

Отсутствие ключевых игроков

Один из главных факторов, обнадеживающих в преддверии чемпионата Европы. На протяжении долгого времени, включая успешное для нас мировое первенство, тренерский штаб не мог рассчитывать на всех игроков обоймы.
Так же было и в Петербурге. Травмированные Александр Головин и Денис Черышев, которые скоро должны вернуться в строй, по праву считаются лидерами россиян, ковавших успех 2018 года. Только представьте себе, как бы играли субботним вечером «красные дьяволы» без условных Азара/Де Брейне и был бы их итоговый успех таким внушительным?
«Футбола без травм не бывает. Конечно, жалко, что недосчитываемся игроков, однако мы доверяем всем нашим футболистам. Вышедшие ребята получили опыт, и мы для себя делаем выводы. В такой игре мы можем реально подсказать, что нужно усилить», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

Желание сыграть в открытый футбол

…которого, естественно, не было бы у сборной России, играй она с бельгийцами уже в финальной стадии турнира. Субботним же вечером нашим футболистам терять было нечего, вот почему Дзюба и компания полезли с открытым забралом на фаворита, желая сотворить сенсацию и вырвать на финише первое место в группе.
Да, не получилось. Но правильные выводы уже сделаны, и вариант более закрытого футбола с превосходящим в мастерстве оппонентом вернет тактическую схему россиян в прежнее русло.
«Я бы не назвал этот матч экспериментом. Ситуация заставляла нас побеждать, чтобы занять первое место. Понимали, что это риск. Значит, нужно находить другие аргументы в матчах с соперниками самого высокого уровня… Большое значение имеет физическая готовность, которая у нас была на хорошем уровне на чемпионате мира. Сегодня, думаю, мы недобрали в плане физики», — уверен наставник сборной России.

Другой уровень

Как ни грустно это признавать, но обладатель бронзовых медалей ЧМ-2018 и лучшая команда мира по рейтингу ФИФА и правда разобрала нашу команду на запчасти. Братья Азары, Ромелу Лукаку и неуловимый Кевин де Брейне, буквально оккупировавший центральную зону, провели образцовый матч, показав не только слабые стороны оппонента, но и класс, к которому наша команда пока не готова.
Что интересно, сборная России не выиграла впервые за восемь матчей. В последний раз наша команда уступала… все той же Бельгии (3:1) на старте отборочного цикла! После этого было семь побед над Казахстаном (4:0; 1:0), Сан-Марино (9:0), Кипром (1:0; 5:0) и Шотландией (2:1, 4:0), но разве можно эти страны, за исключением шотландской команды, причислить даже к середнякам европейского футбола?
«Абсолютно согласен, что бельгийцы легко забивали нам. Мы знали, как играет сборная Бельгии. Команда такого уровня быстро пользуется свободным пространством и забивает голы. Но если посмотреть статистику, мы больше времени проводили у их ворот.
Понятно, что главное — это счет на табло. Все знают, кто и что не сделал. От меня нужна не критика и не наставления. Игрокам нужна конкретная подсказка, что надо сделать в следующий раз, чтобы ошибки исправить. Моя задача — не критиковать, а правильно оценить ситуацию, чтобы в следующий раз было лучше», — подвел итог Черчесов.
* * * Стоит отметить, что сборная Бельгии набрала 27 очков в девяти матчах и обеспечила себе первое место в турнирной таблице группы I отбора Евро-2020.
Вторая команда также не покинет занимаемую строчку: Россия с 21 очками, так же как и «красные дьяволы», обеспечили себе место в числе 24 лучших команд, которые в июне будущего года на европейских аренах будут биться за главный трофей Старого света.
Заключительный же 10-й тур квалификации станет простой формальностью, где у Станислава Черчесова будет новая возможность испытать резервистов против аутсайдера группы Сан-Марино, после чего все мысли будут направлены уже на чемпионат Европы.
Выездной матч состоится 19 ноября.
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Теги:
Футбол , Статьи , ЧЕ по футболу , Денис Черышев , Станислав Черчесов , Александр Головин , Роберто Мартинес , Реал , СБОРНАЯ РОССИИ
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