«Бавария» утвердила Флика главным тренером

«Бавария» объявила о решении оставить Ханса-Дитера Флика в должности главного тренера команды. Напомним, 54-летний специалист возглавил команду после отставки Нико Ковача и находился в статусе исполняющего обязанности главного тренера.
«Мы доверяем ему. Флик обладает впечатляющими знаниями о тренировках и тактике. У него очень хорошие отношения с игроками, к тому же нам нравится его симпатичная внешность!» — сказал председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.
Напомним, «Бавария» под руководством Флика обыграла «Олимпиакос» (2:0) и дортмундскую «Боруссию» (4:0).