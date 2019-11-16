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В российском футболе рассказали о «нищенских» доходах судей 

Lenta.ru + ещё 8 3 часа назад
В российском футболе рассказали о «нищенских» доходах судей
Фото: РИА Новости
Новый глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц рассказал о проблемах в данной сфере. Его слова приводит «Матч ТВ».
В частности, Хачатурянц считает, что российские арбитры нуждаются в улучшении финансовых условий. «Многие арбитры просто нищенствуют! Иначе нельзя назвать те деньги, которые они получают — особенно в регионах. Странно, когда люди преодолевают десятки километров ради 500 или 1 000 рублей», — заявил функционер.
Он подчеркнул, что у футбольных рефери должна быть достойная зарплата. По его словам, это должно привести к повышению престижа профессии. Также Хачатурянц обратил внимание на необходимость в омоложении судейского корпуса.
51-летний Хачатурянц — предприниматель. Он был включен в судейский комитет РФС в июне этого года. На новом посту он сменил Николая Левникова.
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Теги:
Футбол , Прочее , Николай Левников , Ашот Хачатурянц , РФС
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