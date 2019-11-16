Сборная Италии побила рекорд 80-летней давности

Сборная Италии по футболу побила рекорд 80-летней давности в матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 против национальной команды Боснии и Герцеговины, сообщает Sport24.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянской команды. Для сборной победа стала десятой подряд в официальных и товарищеских играх.

Прошлая по продолжительности серия была установлена итальянцами с 1938 по 1939 год. Тогда под руководством Витторио Поццо Италия выиграла девять встреч, а также стала победителем чемпионата мира — 1938.

Ранее сообщалось, что Италия с крупным счетом обыграла Боснию и Герцеговину.