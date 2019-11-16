«Локомотив» назвал стоимость братьев Миранчуков

«Локомотив» определился с ценой на братьев Миранчуков

Как сообщают российские СМИ, "железнодорожники" оценили обоих футболистов в 25 миллионов евро.

Ранее утверждалось, что на Алексея Миранчука претендуют "Зенит" , "Ювентус", "Наполи" и "Милан". Интерес к Антону угас на фоне его длительного отсутствия на поле из-за травмы.

Стоит отметить, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает братьев в 16 миллионов евро каждого.