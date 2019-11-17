Украинский комментатор пошутил над поражением РФ

Украинский комментатор поиздевался над сборной России по футболу, потерпевшей крупное поражение от Бельгии в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года.

«А за 1:4 дома от Бельгии дают титул чемпиона Европы?» — написал в соцсетях футбольный комментатор Виктор Вацко.

В ответ ему напомнили, что сборная Украины не смогла попасть на прошлогодний чемпионат мира, в то время как Россия дошла до четвертьфинала.

Сборная России досрочно вышла на Евро-2020, гарантировав себе второе место в группе. Однако накануне россияне разгромно уступили бельгийцам на своем поле — 1:4. Результат поверг болельщиков в уныние. Некоторые эксперты даже заявили, что состав нынешней национальной команды — самый слабый за всю историю.

Виктор Вацко — выходец с Западной Украины, «воспитанник советской детско-юношеской школы №4 г. Львова. Спортивная карьера не сложилась из-за травмы. Окончил факультет журналистики Львовского университета. Работал во львовских газетах, затем переехал в Киев, где стал комментатором на телевидении. В 2012 году являлся вице-президентом львовского клуба „Карпаты“, однако довольно скоро был уволен.