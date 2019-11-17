«Вывел €2,4 млн»: Савин раскрыл обман футболиста Глеба

Бывший форвард самарских « Крыльев Советов », блогер Евгений Савин обличил агента известного белорусского футболиста Александра Глеба. В своем инстаграме Савин опубликовал видео с ответом агенту Николаю Шпилевскому, который ранее решил подать на него в суд.

«Недавно на моем канале вышло видео с Александром Глебом, где Саша рассказывает, как его агент Николай Шпилевский без ведома Сани вывел с его счета 2,4 млн евро. Потратил на свой бизнес, который прогорел», — рассказал Савин.

Он также рассказал, что позвонил Шпилевскому, но тот опроверг слова Глеба.

«Пусть конкретно он покажет. Где у него со счета выводили 2,5 млн Это такая ложь, я такой лжи вообще не видел…», — ответил Шпилевский.

Позже агент решил подать иск о клевете к Савину.

Однако экс-нападающий заявил, что связался с юристом Глеба, который показал ему подтверждающие документы.

«Уверен, вы разберётесь, кто говорит правду, а кто нет», — резюмировал Савин, обращаясь к подписчикам.