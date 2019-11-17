«Вывел €2,4 млн»: Савин раскрыл обман футболиста Глеба 

Бывший форвард самарских «Крыльев Советов», блогер Евгений Савин обличил агента известного белорусского футболиста Александра Глеба. В своем инстаграме Савин опубликовал видео с ответом агенту Николаю Шпилевскому, который ранее решил подать на него в суд.
«Недавно на моем канале вышло видео с Александром Глебом, где Саша рассказывает, как его агент Николай Шпилевский без ведома Сани вывел с его счета 2,4 млн евро. Потратил на свой бизнес, который прогорел», — рассказал Савин.
Он также рассказал, что позвонил Шпилевскому, но тот опроверг слова Глеба.
«Пусть конкретно он покажет. Где у него со счета выводили 2,5 млн Это такая ложь, я такой лжи вообще не видел…», — ответил Шпилевский.
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Просто обожаю, когда после моих выпусков подгорает жопа у очередного футбольного деятеля🔥🔥🔥🔫 ⠀ Мой ответ «САМОМУ ЧЕСТНОМУ АГЕНТУ», который решил подать на меня в суд и назвал сплетником. Уверен, вы разберётесь кто говорит правду, а кто нет. ⠀ Отправьте ссылку на выпуск с Глебом каждому молодому футболисту и передайте, что важно не только ЗАИГРАТЬ, но ещё не окружить себя МУДАКАМИ. Всех обнял. #КраСава
Позже агент решил подать иск о клевете к Савину.
Однако экс-нападающий заявил, что связался с юристом Глеба, который показал ему подтверждающие документы.
«Уверен, вы разберётесь, кто говорит правду, а кто нет», — резюмировал Савин, обращаясь к подписчикам.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Савин признался, что каждый день вспоминает скончавшегося несколько лет назад брата Леонида.