«Получите прямо на поле, братцы»: Уткин ответил украинцу

Русско-украинская война комментаторов назревает в соцсетях. Журналист Василий Уткин заявил, что украинцы «получат прямо на поле». Так он ответил киевскому коллеге Виктору Вацко, позлорадствовавшему после крупного проигрыша сборной России

Уткин отметил, что недругам полагается «троллить и бесить» Россию в дни ее неудач. И это нормально.

«Сегодня, наутро после разгрома, разгромленные должны не только чистить перышки, но и — обтекать. Кто нам, россиянам, напомнит об этом, если не соседи?.. С нетерпением жду матча Украина — Россия на Евро. Вы все получите прямо на поле, братцы. То-то праздник будет в Москве! С настоящим среднерусским борщом», — написал Уткин.

Сборная России досрочно вышла на Евро-2020, обеспечив себе второе место в группе. Однако накануне россияне разгромно уступили бельгийцам на своем поле — 1:4. Результат ошеломил российских болельщиков, отвыкших от таких болезненных поражений.

Не упустили случая позлорадствовать отдельные граждане Западной Украины. Комментатор Виктор Вацко, уроженец Львова, отпустил шутку в адрес россиян.

«А за 1:4 дома от Бельгии дают титул чемпиона Европы?» — написал он в соцсетях.