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«Получите прямо на поле, братцы»: Уткин ответил украинцу 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
«Получите прямо на поле, братцы»: Уткин ответил украинцу
Фото: РИА Новости
Русско-украинская война комментаторов назревает в соцсетях. Журналист Василий Уткин заявил, что украинцы «получат прямо на поле». Так он ответил киевскому коллеге Виктору Вацко, позлорадствовавшему после крупного проигрыша сборной России.
Уткин отметил, что недругам полагается «троллить и бесить» Россию в дни ее неудач. И это нормально.
«Сегодня, наутро после разгрома, разгромленные должны не только чистить перышки, но и — обтекать. Кто нам, россиянам, напомнит об этом, если не соседи?.. С нетерпением жду матча Украина — Россия на Евро. Вы все получите прямо на поле, братцы. То-то праздник будет в Москве! С настоящим среднерусским борщом», — написал Уткин.
Сборная России досрочно вышла на Евро-2020, обеспечив себе второе место в группе. Однако накануне россияне разгромно уступили бельгийцам на своем поле — 1:4. Результат ошеломил российских болельщиков, отвыкших от таких болезненных поражений.
Не упустили случая позлорадствовать отдельные граждане Западной Украины. Комментатор Виктор Вацко, уроженец Львова, отпустил шутку в адрес россиян.
«А за 1:4 дома от Бельгии дают титул чемпиона Европы?» — написал он в соцсетях.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Артем Дзюба заявил, что сборной полезна «такая пощечина» — проигрыш с крупным счетом. У команды есть время разобраться в причинах и провести работу над ошибками.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии97 
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Футбол , Прочее , Василий Уткин , Артем Дзюба , СБОРНАЯ РОССИИ
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