Роналду придумал способ помириться с одноклубниками

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
Медведева описала свой кошмар
Медведева описала свой кошмар
Фигурное катание
Форвард "Крыльев" заинтересовал европейцев
Форвард "Крыльев" заинтересовал европейцев
Футбол
В «Тракторе» уволили устроившего протест болельщиков
В «Тракторе» уволили устроившего протест болельщиков
Хоккей
Гончаренко прокомментировал свою дисквалификацию
Гончаренко прокомментировал свою дисквалификацию
Футбол
22 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тамбов
Тамбов
19:30
Локомотив М Локомотив М
22 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
23:00
Мальорка Мальорка
22 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
22:30
Падерборн 07 Падерборн 07
23 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Оренбург
Оренбург
11:30
Ахмат Ахмат
Рубин
Рубин
14:00
Зенит Зенит
Динамо М
Динамо М
16:30
Ростов Ростов
23 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
15:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Ливерпуль Ливерпуль
Уотфорд
Уотфорд
18:00
Бёрнли Бёрнли
23 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
15:00
Барселона Барселона
Бетис
Бетис
18:00
Валенсия Валенсия
Гранада
Гранада
20:30
Атлетико М Атлетико М
23 ноября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Унион
Унион
17:30
Боруссия М Боруссия М
Фортуна
Фортуна
17:30
Бавария Бавария
Вердер
Вердер
17:30
Шальке-04 Шальке-04
24 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
11:30
Сочи Сочи
Урал
Урал
14:00
Спартак М Спартак М
Арсенал
Арсенал
16:30
Краснодар Краснодар
24 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
19:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
24 ноября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
14:00
Хетафе Хетафе
Осасуна
Осасуна
16:00
Атлетик Б Атлетик Б
Эйбар
Эйбар
18:00
Алавес Алавес
24 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
17:30
Герта Герта
Хоффенхайм
Хоффенхайм
20:00
Майнц Майнц
25 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед

Роналду придумал способ помириться с футболистами «Ювентуса» 

Lenta.ru + ещё 20 1 час назад
Роналду придумал способ помириться с одноклубниками
Фото: Francisco Seco / AP
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пригласил партнеров на ужин, чтобы извиниться за свое поведение во время матча чемпионата Италии против «Милана». Об этом сообщает Sport Mediaset со ссылкой на газету La Repubblica.
Встреча игроков состоится перед игрой с «Аталантой», которая намечена на субботу, 23 ноября. Отмечается, что на ужине Роналду лично принесет извинения футболистам «Ювентуса».
10 ноября «Ювентус» обыграл «Милан» за счет гола Пауло Дибалы, который заменил Роналду на 54-й минуте встречи. Португалец, уходя с поля, отказался пожать руку тренеру туринцев Маурицио Сарри и оскорбил его, после чего ушел в раздевалку и покинул арену до окончания матча.
Руководство клуба не стало наказывать форварда, однако его поведение вызвало недовольство ряда футболистов «Ювентуса», которые потребовали от него извинений. Сам Роналду объяснил, что не любит, когда его меняют, но при этом признал, что в матче с «Миланом» был готов не на 100 процентов.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии на счету Роналду пять мячей в десяти играх. В четырех матчах Лиги чемпионов он отличился лишь однажды.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Последние новости
Россия передала задержанные корабли Украине Россия передала задержанные корабли Украине «Яндекс» изменил структуру управления компанией «Яндекс» изменил структуру управления компанией Москвичей предупредили об аномально высоком давлении Москвичей предупредили об аномально высоком давлении
Комментарии 
Теги:
Футбол , Пауло Дибала , Криштиану Роналду
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева описала свой кошмар
Медведева описала свой кошмар
Форвард «Крыльев» заинтересовал европейцев
Форвард «Крыльев» заинтересовал европейцев
В «Тракторе» уволили устроившего протест болельщиков
В «Тракторе» уволили устроившего протест болельщиков
Гончаренко прокомментировал свою дисквалификацию
Гончаренко прокомментировал свою дисквалификацию
Марадона может покинуть пост наставника «Химнасии»
Марадона может покинуть пост наставника «Химнасии»
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение