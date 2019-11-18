Жирков может не сыграть с командой Сан-Марино

Футболист Жирков с большой долей вероятности не сыграет с командой Сан-Марино

Сборная России заключительный отборочный матч чемпионата Европы 2020 года проведет в гостях против команды Сан-Марино 19 ноября, начало в 22:45 мск. Россияне обеспечили себе выход в финальную часть турнира. Жирков принял участие в предыдущем матче команды против бельгийцев (1:4).