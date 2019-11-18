Гребенщиков назвал российский футбол убогим и безликим

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
Нурмагомедов назвал сроки завершения карьеры
Нурмагомедов назвал сроки завершения карьеры
MMA
Дьяченко вошла в топ-100 рейтинга WTA
Дьяченко вошла в топ-100 рейтинга WTA
Теннис
Медведев подвел итоги сезона
Медведев подвел итоги сезона
Теннис
«Вегас» разгромил «Калгари»
«Вегас» разгромил «Калгари»
Хоккей
22 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тамбов
Тамбов
19:30
Локомотив М Локомотив М
22 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
23:00
Мальорка Мальорка
22 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
22:30
Падерборн 07 Падерборн 07
23 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Оренбург
Оренбург
11:30
Ахмат Ахмат
Рубин
Рубин
14:00
Зенит Зенит
Динамо М
Динамо М
16:30
Ростов Ростов
23 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
15:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Ливерпуль Ливерпуль
Уотфорд
Уотфорд
18:00
Бёрнли Бёрнли
23 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
15:00
Барселона Барселона
Бетис
Бетис
18:00
Валенсия Валенсия
Гранада
Гранада
20:30
Атлетико М Атлетико М
23 ноября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Унион
Унион
17:30
Боруссия М Боруссия М
Фортуна
Фортуна
17:30
Бавария Бавария
Вердер
Вердер
17:30
Шальке-04 Шальке-04
24 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
11:30
Сочи Сочи
Урал
Урал
14:00
Спартак М Спартак М
Арсенал
Арсенал
16:30
Краснодар Краснодар
24 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
19:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
24 ноября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
14:00
Хетафе Хетафе
Осасуна
Осасуна
16:00
Атлетик Б Атлетик Б
Эйбар
Эйбар
18:00
Алавес Алавес
24 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
17:30
Герта Герта
Хоффенхайм
Хоффенхайм
20:00
Майнц Майнц
25 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед

Гребенщиков назвал российский футбол убогим и тухлым 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Гребенщиков назвал российский футбол убогим и безликим
Фото: РИА Новости
Музыкант Михаил Гребенщиков раскритиковал игру сборной России с командой Бельгии и заявил, что российский футбол давно находится «в одном известном месте». Об этом сообщает Sportbox.
По мнению Гребенщикова, выступление российской команды на чемпионате мира оправдало надежды, но игра с Бельгией расставила по местам.
«Бельгийцы были на пять голов выше наших. <…> Было достаточно первого тайма, чтобы понять, что два брата-бельгийца играют лучше, чем вся сборная России», — заявил он.
По словам Гребенщикова, он в очередной раз убедился, что тратить время на российский футбол можно только в крайнем случае. Музыкант добавил, что не смотрит матчи российского чемпионата, и назвал это «извращением высшей категории».
«Честно, сейчас уже лучше поболею за хоккей, чем за футбол. <…> Футбол в России — уже не вид спорта, а вид коммерции. Такой же дырявый, как шоу-бизнес — безликий, убогий, однообразный, без личностей и персонажей», — заключил он.
Как сообщал «Рамблер», сборная РФ проиграла Бельгии в отборочном матче Евро-2020 со счетом 1:4. При этом российская команда уже гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата Европы. Бельгийцы победили во всех матчах квалификации и возглавили группу I, а россияне заняли второе место.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии5 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Футбол , Прочее
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов назвал сроки завершения карьеры
Нурмагомедов назвал сроки завершения карьеры
Дьяченко вошла в топ-100 рейтинга WTA
Дьяченко вошла в топ-100 рейтинга WTA
Медведев подвел итоги сезона
Медведев подвел итоги сезона
«Вегас» разгромил «Калгари»
«Вегас» разгромил «Калгари» 1
Миллионер купил футбольный клуб и стал главным тренером
Миллионер купил футбольный клуб и стал главным тренером
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение