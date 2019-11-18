Гребенщиков назвал российский футбол убогим и безликим

Гребенщиков назвал российский футбол убогим и тухлым

Музыкант Михаил Гребенщиков раскритиковал игру сборной России с командой Бельгии и заявил, что российский футбол давно находится «в одном известном месте». Об этом сообщает Sportbox.

По мнению Гребенщикова, выступление российской команды на чемпионате мира оправдало надежды, но игра с Бельгией расставила по местам.

«Бельгийцы были на пять голов выше наших. <…> Было достаточно первого тайма, чтобы понять, что два брата-бельгийца играют лучше, чем вся сборная России», — заявил он.

По словам Гребенщикова, он в очередной раз убедился, что тратить время на российский футбол можно только в крайнем случае. Музыкант добавил, что не смотрит матчи российского чемпионата, и назвал это «извращением высшей категории».

«Честно, сейчас уже лучше поболею за хоккей, чем за футбол. <…> Футбол в России — уже не вид спорта, а вид коммерции. Такой же дырявый, как шоу-бизнес — безликий, убогий, однообразный, без личностей и персонажей», — заключил он.

Как сообщал «Рамблер», сборная РФ проиграла Бельгии в отборочном матче Евро-2020 со счетом 1:4. При этом российская команда уже гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата Европы. Бельгийцы победили во всех матчах квалификации и возглавили группу I, а россияне заняли второе место.