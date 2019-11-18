Марадона может покинуть пост наставника «Химнасии»

Марадона может покинуть пост главного тренера «Химнасии»

Главный тренер аргентинского футбольного клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона может уйти в отставку со своего поста.

Марадона заявлял, что может уйти из команды, если действующий президент клуба Габриэль Пеллегрино покинет свою должность. В свою очередь Пеллегрино не собирается выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах нового главы «Химнасии и Эсгрима», сообщает Tntsports.com.

Марадона возглавил аргентинский клуб в сентября нынешнего года, его дебют состоялся 15 сентября, писал News.ru. Специалист руководил своими подопечными в выездном матче против «Ньюэллс Олд Бойз» (4:0), восседая на троне, в честь своего дня рождения.