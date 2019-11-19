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Испанцы расправились со сборной Румынии 

Вести.Ru + ещё 10 1 час назад
Испанцы расправились со сборной Румынии
Фото: EPA
Завершился отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2020 в группе F. Путевки в финальную стадию завоевали команды Испании и Швеции.
В заключительном туре испанцы принимали в Мадриде команду Румынии. Еще в первом тайме в воротах гостей побывало четыре мяча. Первый мяч забил Фабиан Руис, затем дубль сделал однофамилец главного тренера Херард Морено, а перед самым перерывом румын Адриан Рус срезал мяч в свои ворота — 4:0. В конце второго тайме Микель Оярсабаль забил пятый мяч и подвел итог — 5:0.
Сборная Швеции с результатом 3:0 победила дома команду Фарерских островов. В первом тайме отличился Себастьян Андерссон. После перерыва Маттиас Сванберг и Йон Гвидетти сделали победу шведов крупной.
Сборная Норвегии благодаря голам Джошуа Кинга и Александра Серлота выиграла в гостях у команды Мальты 2:1. Сборная Испании набрала 27 очков и стала победительницей группового турнира. На втором месте шведы, у которых 21 очко. Скандинавы пробились в финальную стадию чемпионата Европы. Норвежцы с 17 очками остались третьими. На третьем месте команда Румынии 14 очков. По три очка у сборных Фарерских островов и Мальты.
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Теги:
Футбол , ЧЕ по футболу , Маттиас Сванберг , Микель Оярсабаль , Себастьян Андерссон , Фабиан Руис , Йон Гвидетти , Джошуа Кинг
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