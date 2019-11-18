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Бывший игрок сборной России детально описал «провал» десятилетней давности 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Билялетдинов описал «провал» в Мариборе
Фото: РИА Новости
Бывший полузащитник сборной России по футболу Динияр Билялетдинов вспомнил о поражении команды от Словении в ответном стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира 2010 года. Слова спортсмена приводит Sports.ru.
«Провал. Это первое, что возникает у меня в голове, когда слышу название города Марибор (город в Словении, где проходила встреча — прим. "Ленты.ру")», — сказал Билялетдинов.
Игрок посчитал, что то время было лучшим для сборной России: игроки и тренерский штаб достигли 100-процентного взаимопонимания, команду «поддерживала вся страна».
По словам Билялетдинова, сборная «спокойно» готовилась к матчам против Словении. Первый из них прошел в Москве 14 ноября 2009 года и завершился победой хозяев со счетом 2:1. Футболист признал, что команда должна была забивать сопернику три-четыре мяча в московской встрече, однако в последние десять минут пропустила один гол и была близка к тому, чтобы потерять преимущество.
«После свистка мы не радовались — скорее были озабочены тем, что словенцам нужен всего один гол на своем стадионе», — вспомнил Билялетдинов, в том матче оформивший дубль.
Перед ответной игрой, которая прошла 18 ноября, россияне сильно переживали, вспоминает полузащитник.
«Игра не пошла у всех. Мы занервничали и сами себе все испортили», — заявил Билялетдинов.
На 44-й минуте словенцы открыли счет. По словам футболиста, у его партнеров не было «эмоционального резерва» для того, чтобы давить на соперника, к тому же, во втором тайме судья удалил двух игроков сборной России.
Встреча завершилась победой словенцев со счетом 1:0, что позволило им выйти на чемпионат мира.
«Я не понимал, что происходит. Наступило опустошение. Не знал, как реагировать», — описал Билялетдинов.
В раздевалке же, по описанию футболиста, стояла тишина.
Словения поехала на мундиаль-2010. Команда попала в группу C, заняла в ней третье место и не сумела выйти в плей-офф. Тренировавший тогда сборную России Гус Хиддинк оставил свой пост летом 2010 года. 34-летний Билялетдинов за сборную в последний раз играл в 2012 году. Сейчас игрок остается без клуба.
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Теги:
Футбол , Динияр Билялетдинов , Гус Хиддинк , СБОРНАЯ РОССИИ , Lenta.ru , Sports.ru
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