Тарасов потребовал уменьшить алименты в 8 раз

Футболист Дмитрий Тарасов направил иск в суд, в котором потребовал уменьшить размер ежемесячных алиментов старшей дочери Ангелине до 50 тысяч рублей, сообщает Starhit. Это в 8 раз меньше, чем спортсмен обязан перечислять каждый месяц в настоящее время.

Адвокат экс-супруги футболиста Оксаны Тарасовой Сергей Жорин подчеркнул, что спортсмен «делает вид, что у него нет денег».

«Мол, мать на иждивении, ипотека, нет работы и постоянного дохода, в семье ожидается появление еще одного малыша… При этом (он) позволяет себе дорогой отдых, меняет машины», — заявил юрист.

Тарасов, по словам Жорина, обвиняет бывшую жену в том, что она «шикует на его деньги», в то время как женщина «все тратит на ребёнка»: питание, секции, одежду, школу.

«Ангелина, к примеру, долго занималась лыжами, сейчас мама перевела ее на баскетбол — там форма дешевле, и не нужна специальная экипировка и постоянно обновляющееся снаряжение», — отметил Жорин.