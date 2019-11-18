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Тарасов потребовал уменьшить алименты в 8 раз 

Рамблер 1 час назад
Тарасов потребовал уменьшить алименты в 8 раз
Фото: РИА Новости
Футболист Дмитрий Тарасов направил иск в суд, в котором потребовал уменьшить размер ежемесячных алиментов старшей дочери Ангелине до 50 тысяч рублей, сообщает Starhit. Это в 8 раз меньше, чем спортсмен обязан перечислять каждый месяц в настоящее время.
Адвокат экс-супруги футболиста Оксаны Тарасовой Сергей Жорин подчеркнул, что спортсмен «делает вид, что у него нет денег».
«Мол, мать на иждивении, ипотека, нет работы и постоянного дохода, в семье ожидается появление еще одного малыша… При этом (он) позволяет себе дорогой отдых, меняет машины», — заявил юрист.
Тарасов, по словам Жорина, обвиняет бывшую жену в том, что она «шикует на его деньги», в то время как женщина «все тратит на ребёнка»: питание, секции, одежду, школу.
«Ангелина, к примеру, долго занималась лыжами, сейчас мама перевела ее на баскетбол — там форма дешевле, и не нужна специальная экипировка и постоянно обновляющееся снаряжение», — отметил Жорин.
Ранее, как сообщал «Рамблер», футбольный клуб «Локомотив» не продлил с Дмитрием Тарасовым контракт, фактически оставив его без работы. СМИ выяснили, что в настоящее время источниками дохода для спортсмена являются соцсети и мастер-классы. В инстаграме он устраивает конкурсы с призами, а также рекламирует товары и услуги. Недавно он провел футбольный мастер-класс для детей. Кроме того, сейчас вместе с женой футболист запускает именной бренд одежды.
Лучшие моменты Премьер-лиги
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Футбол , Дмитрий Тарасов , Сергей Жорин , Локомотив , StarHit
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