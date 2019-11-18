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Фанат ЦСКА обратился в ЕСПЧ из-за штрафа за стихотворение о «Спартаке» 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фанат обратился в ЕСПЧ из-за штрафа за стих о «Спартаке»
Фото: РИА Новости
Житель Чувашии Евгений Огурцов, болеющий за ЦСКА, обратился в Европейский суд по правам человека в Страсбурге после того, как Новочебоксарский городской суд оштрафовал его за стихотворение о "Спартаке", усмотрев в нем экстремистские призывы. Об этом ТАСС сообщил представляющий интересы Огурцова юрист правозащитной организации "Агора" Дамир Гайнутдинов.
"Мы обратились в Страсбург, так как считаем, что было нарушено право моего доверителя на защиту. Ему фактически не дали пользоваться услугами защитника. Кроме того, нарушено право на свободу творчества и самовыражения, ведь Огурцов использовал слова, которые Роскомнадзор не запретил употреблять в печати", — сказал юрист.
По его словам, ЕСПЧ может коммуницировать жалобу его доверителя через две недели.
Новочебоксарский суд оштрафовал 28-летнего Огурцова на 10 тыс. рублей. По мнению суда, в стихотворении администратора паблика Fan-Zona CSKA||Cheboksary в "ВКонтакте", написанном после проигрыша ЦСКА спартаковцам, допущены высказывания, возбуждающие вражду и ненависть к игрокам "Спартака" и его болельщикам. Произведение было опубликовано в сборнике стихов Огурцова "Голос трибун", изданном тиражом 300 экземпляров.
Суд признал Огурцова виновным по ст. 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").
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Теги:
Футбол , ЕСПЧ , Спартак , Роскомнадзор , ЦСКА
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