Фанат обратился в ЕСПЧ из-за штрафа за стих о «Спартаке»

Фанат ЦСКА обратился в ЕСПЧ из-за штрафа за стихотворение о «Спартаке»

"Мы обратились в Страсбург, так как считаем, что было нарушено право моего доверителя на защиту. Ему фактически не дали пользоваться услугами защитника. Кроме того, нарушено право на свободу творчества и самовыражения, ведь Огурцов использовал слова, которые Роскомнадзор не запретил употреблять в печати", — сказал юрист.

По его словам, ЕСПЧ может коммуницировать жалобу его доверителя через две недели.

Новочебоксарский суд оштрафовал 28-летнего Огурцова на 10 тыс. рублей. По мнению суда, в стихотворении администратора паблика Fan-Zona CSKA||Cheboksary в "ВКонтакте", написанном после проигрыша ЦСКА спартаковцам, допущены высказывания, возбуждающие вражду и ненависть к игрокам "Спартака" и его болельщикам. Произведение было опубликовано в сборнике стихов Огурцова "Голос трибун", изданном тиражом 300 экземпляров.

Суд признал Огурцова виновным по ст. 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").