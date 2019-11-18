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Неймар отказался подписывать новый контракт с «Пари Сен-Жермен» 

Вести.Ru 1 час назад
Неймар отказался от нового контракта с «ПСЖ»
Фото: EPA
Звездный нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар ответил отказом представителям французского клуба на предложение обсудить детали нового контракта. Бразилец рассчитывает на возвращение в "Барселону".
Неймар по-прежнему грезит возращением в клуб из столицы Каталонии и уверен, что причиной срыва его обратного трансфера в "Барселону" летом 2019 года является президент "ПСЖ" Нассер аль-Хелаифи, сообщает Европспорт.Ru. Из-за этого теперь форвард не намерен даже обсуждать возможность продления действующего договора с парижанами.
Кроме того, с момента его прихода в "ПСЖ" летом 2017 года он так и не освоился во французском клубе: на протяжении его парижской карьеры у него возникали конфликты то с наставниками, то с партнерами. Это является еще одной причиной в пользу возвращения в "Барселону", где он чувствовал себя как дома.
Действующий контракт бразильца с чемпионами Франции истекает летом 2022 года.
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