СМИ: Почеттино может возглавить «Баварию»

Бывший главный тренер английского футбольного клуба "Тоттенхэм" Маурисио Почеттино может стать наставником немецкой "Баварии". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на газету Bild.

Во вторник аргентинский специалист был уволен руководством "Тоттенхэма" в связи с неудовлетворительными результатами команды, его место занял португалец Жозе Моуринью.

По информации издания, Почеттино может возглавить "Баварию" по завершении сезона-2019/20. Отмечается, что спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич уже контактировал с 47-летним аргентинским специалистом. 3 ноября "Бавария" отправила в отставку хорватского тренера Нико Ковача , исполняющим обязанности главного тренера назначен Ханс-Дитер Флик.

Под руководством Почеттино "Тоттенхэм" впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов (в сезоне-2018/19), где уступил английскому "Ливерпулю". Почеттино четыре раза признавался лучшим тренером месяца в чемпионате Англии. До "Тоттенхэма" специалист возглавлял английский "Саутгемптон" и испанский "Эспаньол".