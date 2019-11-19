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Кавани объяснил стычку с Месси 

Газета.Ru + ещё 26 2 часа назад
Кавани объяснил стычку с Месси
Фото: РИА Новости
Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани высказался о конфликте с форвардом команды Аргентины Лионелем Месси.
Во время товарищеского матча между игроками произошла стычка, которая продолжилась в подтрибунном помещении после встречи. По информации СМИ, конфликт удалось уладить благодаря соотечественнику Кавани Луису Суаресу, который выступает с Месси за "Барселону".
"Ничего страшного не произошло. Эмоции — часть футбола. Тем более когда речь идет о Южной Америке.
Не стоит акцентировать на этом внимание, лучше давайте говорить об итоге игры. Хорошо, что нам удалось забить два мяча, но нужно прибавлять", — цитирует Кавани ESPN.
Ранее сообщалось, что уругваец предлагал капитану сборной Аргентины решить спор кулаками.
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Теги:
Футбол , Лионель Месси
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