Кавани объяснил стычку с Месси

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани высказался о конфликте с форвардом команды Аргентины Лионелем Месси

Во время товарищеского матча между игроками произошла стычка, которая продолжилась в подтрибунном помещении после встречи. По информации СМИ, конфликт удалось уладить благодаря соотечественнику Кавани Луису Суаресу, который выступает с Месси за "Барселону".

"Ничего страшного не произошло. Эмоции — часть футбола. Тем более когда речь идет о Южной Америке.

Не стоит акцентировать на этом внимание, лучше давайте говорить об итоге игры. Хорошо, что нам удалось забить два мяча, но нужно прибавлять", — цитирует Кавани ESPN.

Ранее сообщалось, что уругваец предлагал капитану сборной Аргентины решить спор кулаками.