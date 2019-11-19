Сборная Дании сыграет с командой России на Евро-2020 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
Испанцы расправились со сборной Румынии
Испанцы расправились со сборной Румынии
Футбол
Еще один российский хоккеист забросил шайбу без броска
Еще один российский хоккеист забросил шайбу без броска
Хоккей
Хачанов принес России победу над хорватами
Хачанов принес России победу над хорватами
Теннис
«Ничего святого»: Емельяненко осудил Макгрегора
«Ничего святого»: Емельяненко осудил Макгрегора
MMA
22 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тамбов
Тамбов
19:30
Локомотив М Локомотив М
22 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
23:00
Мальорка Мальорка
22 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
22:30
Падерборн 07 Падерборн 07
23 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Оренбург
Оренбург
11:30
Ахмат Ахмат
Рубин
Рубин
14:00
Зенит Зенит
Динамо М
Динамо М
16:30
Ростов Ростов
23 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
15:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Ливерпуль Ливерпуль
Уотфорд
Уотфорд
18:00
Бёрнли Бёрнли
23 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
15:00
Барселона Барселона
Бетис
Бетис
18:00
Валенсия Валенсия
Гранада
Гранада
20:30
Атлетико М Атлетико М
23 ноября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Унион
Унион
17:30
Боруссия М Боруссия М
Фортуна
Фортуна
17:30
Бавария Бавария
Вердер
Вердер
17:30
Шальке-04 Шальке-04
24 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
11:30
Сочи Сочи
Урал
Урал
14:00
Спартак М Спартак М
Арсенал
Арсенал
16:30
Краснодар Краснодар
24 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
19:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
24 ноября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
14:00
Хетафе Хетафе
Осасуна
Осасуна
16:00
Атлетик Б Атлетик Б
Эйбар
Эйбар
18:00
Алавес Алавес
24 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
17:30
Герта Герта
Хоффенхайм
Хоффенхайм
20:00
Майнц Майнц
25 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед

Сборная Дании сыграет с командой России на Евро-2020 

ТК «Звезда» + ещё 1 56 минут назад
Сборная Дании сыграет с командой России на Евро-2020
Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
Футбольная сборная Дании заняла второе место в отборочной группе D и сыграет с российской командой на финальном этапе Евро-2020.
Сборная Дании по футболу заняла второе место в группе D, сыграв вничью (1:1) с командой Исландии. Таким образом, датчане выходят в финальный этап чемпионата Европы — 2020.
Датские футболисты попали в группу В, где их соперниками станет сборная России.
Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге. Болельщиков ждут приятные новинки: электронные билеты, две фан-зоны, бесплатный проезд при наличии Fan ID.
Лучшие моменты Премьер-лиги
ТК «Звезда»: последние новости
«Ростов» проиграл «Краснодару» в первом матче с участием Мамаева «Ростов» проиграл «Краснодару» в первом матче с участием Мамаева Сборная России попросила болельщиков поддержать ее перед матчем с Бельгией Сборная России попросила болельщиков поддержать ее перед матчем с Бельгией Adidas отреагировал на отказ сборной России от новой формы Adidas отреагировал на отказ сборной России от новой формы 
Теги:
Футбол , СБОРНАЯ РОССИИ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Испанцы расправились со сборной Румынии
Испанцы расправились со сборной Румынии
Еще один российский хоккеист забросил шайбу без броска
Еще один российский хоккеист забросил шайбу без броска
Хачанов принес России победу над хорватами
Хачанов принес России победу над хорватами
«Ничего святого»: Емельяненко осудил Макгрегора
«Ничего святого»: Емельяненко осудил Макгрегора 13
Губерниев прокомментировал скандал в российском биатлоне
Губерниев прокомментировал скандал в российском биатлоне 1
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение