Сборная Дании сыграет с командой России на Евро-2020

Футбольная сборная Дании заняла второе место в отборочной группе D и сыграет с российской командой на финальном этапе Евро-2020.

Сборная Дании по футболу заняла второе место в группе D, сыграв вничью (1:1) с командой Исландии. Таким образом, датчане выходят в финальный этап чемпионата Европы — 2020.

Датские футболисты попали в группу В, где их соперниками станет сборная России

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге. Болельщиков ждут приятные новинки: электронные билеты, две фан-зоны, бесплатный проезд при наличии Fan ID.