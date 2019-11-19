«Финансовая блокада»: что убивает «Ростов» Карпина

18 ноября президент занимающего третье место в Российской премьер-лиге «Ростова» Арташес Арутюнянц выступил с обращением на официальном сайте клуба. Ситуация в команде, где зарплату задерживают уже на три месяца, близка к критической, но в этой истории остается много неясного.

Ситуация в «Ростове», занимающем третье место в чемпионате Российской премьер-лиге и претендующем чуть ли не на чемпионство, в конце 2019 года сложилась тяжелая. Об этом чуть менее недели назад рассказал главный тренер Валерий Карпин.

Собственно, специалист и раньше не раз пространно намекал на наличие определенных проблем, всякий раз усмехаясь на вопросы о борьбе за титул или место в Лиге чемпионов и говоря о том, что его клубу это просто не плечу.

Ну, а 13 ноября в интервью «Спорт-Экспрессу» специалист поведал много важных подробностей, главной из которых стала трехмесячная задержка заработной платы всем сотрудникам клуба, включая игроков.

Собственно, этим, возможно, объясняется некий игровой спад, который накрыл команду, хотя сам Карпин при этом отметил образцовый профессионализм своих подопечных, сказав, правда, при этом о том, что у каждого человека рано или поздно наступает предел.

Наставник много говорил в интервью о невыполненных руководством области обещаниях и даже о финансовой блокаде, которая мешает «Ростову» нормально функционировать. В качестве человека, который ответственен за проблемы, главный тренер обозначил вице-губернатора Ростовской области Игоря Гуськова, который управлял клубом до нынешнего президента и «после которого остались миллиардные долги».

Собственно, Гуськов, по словам Карпина, продолжает взаимодействовать с клубом и на нем лежит ответственность за многие невыполненные обещания.

Уже на следующий день тренеру ответило министерство спорта Ростовской области, в своем официальном релизе заявив, что слова Карпина не соответствуют действительности.

В ответе Минспорта была приведена сумма гранта в 380 млн рублей, выделенная клубу в 2019 году, а также много других цифр: 250 млн рублей рублей на ремонт стадиона «Олимп 2», 73,6 млн на футбольную школу, а также потенциальные траты на различные вещи, как, например, строительство современной базы.

В заявлении было также сказано, что с 1 января 2020 года клуб получит в распоряжение стадион «Ростов Арену», на котором проходили матчи чемпионата мира по футболу — 2018, а Игорь Гуськов не был руководителем «Ростова».

«Игорь Гуськов никогда не руководил ФК «Ростов», не был его президентом и не входил в структуру руководства клуба. Следовательно, долги, которые накопились у футбольного клуба, не могут быть связаны с деятельностью первого заместителя губернатора Ростовской области», — сказано в релизе.

И вот теперь заявление выпустил Арташес Арутюнянц, являющийся президентом клуба и человеком, с именем которого связывают успехи желто-синих не меньше, чем с Карпиным.

Важно понимать, что речь идет о представителе ростовского бизнеса, который действительно переживает за клуб. Арутюнянцу принадлежит компания «Южный капитал», а в «Ростове», куда он пришел в 2017 году, он владеет, по разной информации, от 43 до 49% акций.

При этом 51% акций принадлежат правительству Ростовской области, и никто не собирается их Арутюнянцу уступать, хотя тот вроде как был бы готов их выкупить.

«Основная наша задача — делать праздник для наших болельщиков. Это не размытая цель и фраза, а искренняя задача. Мы хотим дарить эмоции и радость от футбола, собирать стадионы, чтобы команда радовала всех своей игрой. Я прекрасно понимаю, какую ответственность несу за клуб. Для меня ФК «Ростов» гораздо больше, чем бизнес. Я люблю футбол и нашу команду», — начал свое обращение президент третьей команды РПЛ прямо сейчас.

В своем обращении дальше он объясняет, как обстоят дела в клубе и рассказывает о том, что перед нынешней администрацией «Ростова» постоянно возникает проблема погашения долгов, всплывающих из прошлого и оставшихся после предыдущей команды управленцев.

Вопреки заявлению Минспорта области, Арутюнянц поддерживает версию Валерия Карпина о том, что проблемы достались «Ростову» от Гуськова, который формально не был руководителем клуба, но непосредственно курировал все связанные с ним вопросы.

«На самом деле, Гуськов Игорь Александрович никогда не занимал никаких должностей в ФК «Ростов», но в клубе все были убеждены, что именно Игорь Александрович руководил клубом, потому что было большое количество интервью на тему «Ростова». И даже накануне матча с «Манчестер Юнайтед» в марте 2017 года он сделал заявление, что готов продать клуб за символическую цену, — говорит Арутюнянц.

— Все трансферные контракты по игрокам и назначения тренерского штаба согласовывались именно с Игорем Александровичем. Встречи с игроками, собрание с персоналом, совещания с администрацией, обещания и гарантии по выплатам все воспринимали как руководство клубом».

Ответил президент «Ростова» и про грант в 380 млн рублей, который был, по его словам, выделен на календарный год, а большая часть денег была переведена команде в прошлом сезоне.

Самое главное, что следует из заявления Арутюнянца на официальном сайте клуба, что «Ростов» действительно находится в сложной финансовой ситуации, в нем существуют задержки по зарплате, клуб может не пройти лицензирование в еврокубки, если пробьется в них, а спонсоры не поддерживают команду на деле, хотя вроде как и должны это сделать по существующим договоренностям.

При этом Арутюнянц исключительно положительно отзывается о губернаторе Ростовской области Василии Голубеве, который, по его словам, активно поддерживает «Ростов», несмотря на свою занятость.

Очевидно, что обращение президента на самом деле направлено именно губернатору, который и может решить существующие проблемы, разрубив гордиев узел конфликта различных интересов.

Происходящее в «Ростове» в данный момент напоминает борьбу, исход которой совершенно не очевиден. Стороны делают ходы по очереди, и теперь можно снова ждать каких-то действий от Минспорта или же Игоря Гуськова, хотя он в последнее время на тему футбольного клуба не высказывается.

В любом случае, если все закончится уходом нынешних руководителей «Ростова», то вместе с ними покинет клуб и Валерий Карпин, а также целая группа игроков, и кто точно останется в проигрыше — так это ростовские болельщики.