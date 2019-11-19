«Я за многоженство». Уткин поддержал отца Хабиба

«Я за многоженство». Уткин поддержал отца Нурмагомедова, решившего завести вторую жену

Ранее Нурмагомедов-старший, которому в декабре исполнится 57 лет, заявил, что планирует обзавестись еще одной супругой.

«Абдулманап Нурмагомедов сообщил, что намерен взять еще одну жену. Фраза напоминает магазин, но просто надо понимать, что «взять в жены еще одну жену» звучит настолько не по-русски, что и называется нерусским словом тавтология.

Меня давно интересует вопрос: а что в этом такого? В чем причина запрета многоженства? Если все участники согласны, что плохого?

В конце концов, запрет многоженства — он что запрещает? Реально ничего. Разводясь, мужчина платит алименты, то есть содержит первую семью. Как и вторую. Ему запрещен секс, что ли, с первой? Что в реальности?

В христианстве это не принято. Так там много чего не принято. Аборты, например. Потом, мы светское государство…