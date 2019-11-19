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«Я за многоженство». Уткин поддержал отца Нурмагомедова, решившего завести вторую жену 

SPORT24.ru + ещё 2 3 часа назад
«Я за многоженство». Уткин поддержал отца Хабиба
Фото: РИА Новости
Блогер и журналист Василий Уткин поддержал отца чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, Абдулманапа Нурмагомедова, решившего завести вторую жену.
Ранее Нурмагомедов-старший, которому в декабре исполнится 57 лет, заявил, что планирует обзавестись еще одной супругой.
«Абдулманап Нурмагомедов сообщил, что намерен взять еще одну жену. Фраза напоминает магазин, но просто надо понимать, что «взять в жены еще одну жену» звучит настолько не по-русски, что и называется нерусским словом тавтология.
Меня давно интересует вопрос: а что в этом такого? В чем причина запрета многоженства? Если все участники согласны, что плохого?
В конце концов, запрет многоженства — он что запрещает? Реально ничего. Разводясь, мужчина платит алименты, то есть содержит первую семью. Как и вторую. Ему запрещен секс, что ли, с первой? Что в реальности?
В христианстве это не принято. Так там много чего не принято. Аборты, например. Потом, мы светское государство…
Короче, я за многоженство. Кто хочет, кто может (во всех отношениях), пусть живет хоть как. Моим глазам не место в чужой семье, пока там мир и покой, а государству в принципе не место в чужой постели», — написал Уткин в телеграме.
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Теги:
Футбол , MMA , Василий Уткин , Абдулманап Нурмагомедов , Хабиб Нурмагомедов
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