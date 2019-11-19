Адвокат Кокорина показала подарок от футболиста 

Адвокат Татьяна Стукалова, защищавшая интересы нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла, опубликовала в Instagram фотографию подарка от футболиста, передает Sport24.
Спортсмен подарил мяч с автографом и надписью: "Стукаловым, спасибо за все от братьев Кокориных".
В октябре 2018 года братья Кокорины, а также полузащитник Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий приняли участие в двух драках в центре Москвы. В мае 2019 года Кокорины получили по 1,5 года заключения в колонии общего режима, а Мамаев и Протасовицкий — по 1 году и пяти месяцам.
17 сентября Кокорины и Мамаев вышли на свободу по условно-досрочному освобождению.
Ранее сообщалось, что Мамаев не спас "Ростов" от поражения "Краснодару".