Адвокат Кокорина показала подарок от футболиста

Спортсмен подарил мяч с автографом и надписью: "Стукаловым, спасибо за все от братьев Кокориных".

17 сентября Кокорины и Мамаев вышли на свободу по условно-досрочному освобождению.

Ранее сообщалось, что Мамаев не спас "Ростов" от поражения "Краснодару".