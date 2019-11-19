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Оргкомитет Евро-2020 ответил на новость о лишении России домашних матчей 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
В России ответили на угрозу санкций к сборной по футболу
Фото: ТАСС
Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы 2020 года Алексей Сорокин прокомментировал информацию о возможном лишении России права проведения матчей первенства.
У России могут отобрать домашние матчи на Евро-2020
19 ноября британское издание Daily Mail сообщило, что в связи с допинговым скандалом Россия может не принять матчи Евро-2020, которые пройдут в Санкт-Петербурге.
Сорокин заявил, что договор о проведении матчей заключен с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а не с Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Со мнению функционера, иностранные СМИ лишь пытаются "раскачать" тему.
"Россия продолжает планомерную организацию своей части континентального первенства. Постараемся сделать ее очень запоминающейся для всех гостей — это наш ответ Daily Mail и прочим коллегам", — цитирует Сорокина "Чемпионат.com".
Чемпионат Европы 2020 года пройдет в 12 городах континента. Санкт-Петеребург примет три матча группового этапа, а также встречу 1/4 финала.
Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал чушью заявление о лишении России матчей Евро.
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Комментарии14 
Теги:
Футбол , Алексей Сорокин , Вячеслав Колосков , УЕФА , РФС , Всемирное антидопинговое агентство , Чемпионат.com , Daily Mail
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