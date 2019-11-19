В России ответили на угрозу санкций к сборной по футболу

Оргкомитет Евро-2020 ответил на новость о лишении России домашних матчей

Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы 2020 года Алексей Сорокин прокомментировал информацию о возможном лишении России права проведения матчей первенства.

19 ноября британское издание Daily Mail сообщило, что в связи с допинговым скандалом Россия может не принять матчи Евро-2020, которые пройдут в Санкт-Петербурге.

"Россия продолжает планомерную организацию своей части континентального первенства. Постараемся сделать ее очень запоминающейся для всех гостей — это наш ответ Daily Mail и прочим коллегам", — цитирует Сорокина "Чемпионат.com".

Чемпионат Европы 2020 года пройдет в 12 городах континента. Санкт-Петеребург примет три матча группового этапа, а также встречу 1/4 финала.