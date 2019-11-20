Черчесов прокомментировал оскорбления Дзюбы фанатами

Черчесов отреагировал на оскорбления Дзюбы фанатами

Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов прокомментировал нелицеприятные выкрики фанатов в адрес капитана команды Артема Дзюбы во время матча с Сан-Марино, сообщает ТАСС. Наставник россиян выразил недоумение произошедшим инцидентом.

На пресс-конференции после игры наставник россиян Станислав Черчесов подчеркнул, что претензий к Дзюбе у него нет.

«Задание на игру он выполнил, у него была пара моментов, чтобы забить. Ставилась задача все время находиться ближе к воротам, не смещаться на фланги, завершать атаки», — отметил главный тренер.

По его словам, инцидент с оскорбительными речевки в адрес капитана сборной в команде не обсуждались.