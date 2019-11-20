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Черчесов отреагировал на оскорбления Дзюбы фанатами 

Рамблер + ещё 28 53 минуты назад
Черчесов прокомментировал оскорбления Дзюбы фанатами
Фото: РИА Новости
Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов прокомментировал нелицеприятные выкрики фанатов в адрес капитана команды Артема Дзюбы во время матча с Сан-Марино, сообщает ТАСС. Наставник россиян выразил недоумение произошедшим инцидентом.
20 ноября Россия, как ранее сообщал «Рамблер», разгромила Сан-Марино со счетом 5:0 в рамках заключительного матча отборочного этапа чемпионата Европы. Забитыми мячами отметились полузащитник Далер Кузяев, защитник Сергей Петров, а также полузащитники Алексей Миранчук, Алексей Ионов и нападающий Николай Комличенко. Капитан сборной Артем Дзюба провёл на поле всю игру, но не забил ни одного гола. В процессе матча с фанатских трибун, на которых присутствовали российские болельщики в адрес футболиста звучали оскорбления.
На пресс-конференции после игры наставник россиян Станислав Черчесов подчеркнул, что претензий к Дзюбе у него нет.
«Задание на игру он выполнил, у него была пара моментов, чтобы забить. Ставилась задача все время находиться ближе к воротам, не смещаться на фланги, завершать атаки», — отметил главный тренер.
По его словам, инцидент с оскорбительными речевки в адрес капитана сборной в команде не обсуждались.
«Приехать в Сан-Марино и оскорблять капитана, это надо уметь. Оставим на их совести, а мы будем идти своей дорогой», — заявил Черчесов.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии30 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Футбол , Алексей Миранчук , Сергей Петров , Станислав Черчесов , Николай Комличенко , Далер Кузяев , Артем Дзюба , Алексей Ионов , ИТАР-ТАСС
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