Черчесов прокомментировал оскорбления Дзюбы фанатами

Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов прокомментировал нелицеприятные выкрики фанатов в адрес капитана команды Артема Дзюбы во время матча с Сан-Марино, сообщает ТАСС. Наставник россиян выразил недоумение произошедшим инцидентом.
20 ноября Россия, как ранее сообщал «Рамблер», разгромила Сан-Марино со счетом 5:0 в рамках заключительного матча отборочного этапа чемпионата Европы. Забитыми мячами отметились полузащитник Далер Кузяев, защитник Сергей Петров, а также полузащитники Алексей Миранчук, Алексей Ионов и нападающий Николай Комличенко. Капитан сборной Артем Дзюба провёл на поле всю игру, но не забил ни одного гола. В процессе матча с фанатских трибун, на которых присутствовали российские болельщики в адрес футболиста звучали оскорбления.
На пресс-конференции после игры наставник россиян Станислав Черчесов подчеркнул, что претензий к Дзюбе у него нет.
«Задание на игру он выполнил, у него была пара моментов, чтобы забить. Ставилась задача все время находиться ближе к воротам, не смещаться на фланги, завершать атаки», — отметил главный тренер.
По его словам, инцидент с оскорбительными речевки в адрес капитана сборной в команде не обсуждались.
«Приехать в Сан-Марино и оскорблять капитана, это надо уметь. Оставим на их совести, а мы будем идти своей дорогой», — заявил Черчесов.