РФС накажет хейтеров Дзюбы

«Вчера на матче сборной все мы стали свидетелями отвратительного эпизода — группа людей позволила себе оскорбления в адрес капитана нашей сборной Артема Дзюбы. Мы не можем оставить такой случай без последствий, РФС всегда будет защищать игроков, членов штаба, всю нашу команду», — сказал Алаев.

По его словам, после установления личностей провокаторов РФС будет добиваться запрета на посещение ими матчей сборной в Санкт-Петербурге на чемпионате Европы.

Накануне во время отборочного матча к чемпионату Европы — 2020 между сборными Сан-Марино и России группа российский фанатов скандировала оскорбления в адрес капитана сборной России Артема Дзюбы.