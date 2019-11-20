«Кто-нибудь видел Дзюбу?» Как РФ разгромила Сан-Марино

«Газета.ру» рассказала, что матч сборной России с Сан-Марино ожидаемо завершился «голевой феерией», а нападающий Артем Дзюба неожиданно оказался в тени.
Первая половина встречи завершилась со счетом 2:0 в пользу россиян. Дзюба в эти 45 минут был незаметен на поле, выиграв лишь несколько единоборств и обойдясь без опасных моментов. Над этим даже пошутили в фан-аккаунте сборной Сан-Марино в твиттере.
«Кто-нибудь видел Дзюбу? Я думаю, что он потерялся в левом кармане нашего капитана Давиде Симончини», — отметили болельщики.
Дзюба досталось и от российских фанатов. Во время трансляции матча были слышны оскорбления в его адрес.
За 20 минут до конца матча Дзюба все-таки отправил мяч в сетку ворот Симончини, но гол не засчитали.
Как сообщал «Рамблер», в последнем матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против Сан-Марино российская команда одержала победу со счетом 5:0. Голы забили Далер Кузяев, Сергей Петров, Алексей Миранчук, Алексей Ионов и Николай Комличенко.
Сборная РФ еще до этого обеспечила себе выход в финальную стадию Евро-2020, заняв второе место в группе I.
Некоторые болельщики во время матча скандировали «Дзюба, Дзюба, иди ***». Тренер сборной Станислав Черчесов заявил, что у него «нет слов» из-за поведения фанатов.
«Это чьи болельщики-то были?» — возмутился он.