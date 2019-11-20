«Дзюба, иди *****». Фанаты сборной России — позор, нам стоит поучиться хотя бы у Сан-Марино

Сан-Марино — идеальное место для завершения квалификации во всех смыслах. С футболом понятно: до гола Казахстану на прошлых выходных местная сборная последний раз забивала дома шесть лет назад. На Сан-Марино парням Черчесова можно было оторваться за Бельгию и по-настоящему кайфануть.

Как и фанатам сборной России . На сборную страны с населением в 33 тысячи человек обычно ходить совсем мало болельщиков, поэтому наших точно было большинство. Это чувствовалось даже в старом городе на самой вершине горы Титано. Утром о чем-то русском напоминало только две вещи. Во-первых, триколор на самой высокой точке страны, рядом с замком.

Во-вторых, трогательный монумент в память жертвам теракта в Беслане во дворике национального музея.

Днем фанатов в бело-сине-красном становилось все больше и больше. В Сан-Марино рассказывают: до того, как курс евро резко скакнул, русские отсюда практически не выезжали, особенно летом. Теперь стало меньше, но матч сборной вернул карликовой стране его 2007-й.

И не сказать, что в Сан-Марино были этому рады. Например, по пути на стадион городской автобус с пьяными русскими, заряжавшими «Катюшу» и «Вдоль ночных дорог», чуть не остановил сам водитель — похоже, переживал за состояние транспорта после серпантинов.

Но неумение вести себя за пределами своей страны — не самое страшное. Непонятно другое: зачем вообще ехать почти за 3 тысячи километров, чтобы поддерживать сборную никак. Во-первых, кроме бессмертного заряда «Русские, вперед» ничего стройного с гостевой трибуны было не слышно. Во-вторых, и в первом, и во втором тайме фанаты «Спартака» оскорбляли капитана сборной.

К Артему Дзюбе можно относиться по-разному: для кого-то он кумир и сильнейший нападающий в истории России, для других — игрок вражеской команды и неприятен как человек. Но для сборной он сейчас значит многое: смог поменять отношения Черчесова к себе еще на ЧМ, а теперь чуть не стал лучшим бомбардиром мега-уверенного отбора на Евро. Сейчас Дзюба — наш капитан, и усомниться в том, что он заслужил этот статус.

Поэтому заряды «Дзюба, иди [нафиг]» на разный мотив на протяжении всего матча — это позор. Как и желание питерских фанатов сношаться с Москвой на матче против Бельгии неделю назад.

Кажется, именно из-за этого Артем и не смог в матче против Сан-Марино более-менее ничего. Коуч, конечно, оправдал его на пресс-конференции: «Дзюба выполнил задачу на матч». Но по самому капитану было видно: отсутствие голов (и даже моментов!) и присутствие болельщиков «Спартака» на трибуне его расстраивает.

Несмотря на то, что в середине второго тайма другая часть фанатского сектора позитивно скандировала фамилию Дзюбы, а в ответ футболист им поаплодировал, сразу после свистка он ринулся в раздевалку, а мимо журналистов в микст-зоне прошел очень уверенно. Раньше Артем раздавал интервью постоянно, но в Сан-Марино за него все сказал Георгий Джикия

«Это очень обидно и отражается внутри, — уверенно сказал капитан «Спартака». — Не хотелось бы, чтобы в дальнейшем такое повторялось. Не должно быть никаких клубных пристрастий или личных моментов, когда играет сборная. Сборная — это одно целое. Должен быть позитив, трибуны должны нести положительный заряд».

Спасибо Георгию, что не стал отмалчиваться или говорить дежурное «я ничего не слышал, был сконцентрирован на игре», а заступился за одноклубника.

Особенно дико все это выглядит после знакомства с «ультрас» из Сан-Марино. За час до матча они уже выпили по паре литров пива, но держались достойнее русских. К каждому из 10 фанатов лично подошел поздороваться легенда местного футбола и бывший игрок «Ювентуса» Массимо Бонини.

Ирония уже в самом названии группировки. Парни называют себя Brigata Mai 1 Gioia — дословно: «Бригада без радости». Их движ настолько оригинальный, что на каждый матч сборной Сан-Марино приезжает пенсионер из Баварии — он ненавидит профессиональный футбол, но фанатеет от любителей.

«Иногда мы придумываем заряды прямо на ходу, — говорит мне лидер бригады (его тоже зовут Массимо). Он одет в голубую футболку Napapijri, обвязан такого же цвета шарфом, а в обоих его ушах торчало по серьге. — Когда мы забили Казахстану, я даже не знал, как радоваться! Честно: это ведь впервые за шесть лет. Как люди празднуют голы?»

Когда я в перерыве прошу их повторить песню про вратаря, Массимо обижается: «Половина ребят ушла за пивом и кое-чем еще. К тому же, все наши заряды идут от сердца, на эмоциях. Вряд ли можно повторить». К счастью, во втором тайме Симонсини тащит еще пару выстрелов Дзюбы, а фанаты Сан-Марино вспоминают кричалку.

Чуть позже Массимо удается раскачать целый стадион. Из помощников у него — только микроскопический фейковый мегафон, сделанный из фольги. «Так у меня нет проблем с полицией — он не электрический, не огромный». И тем не менее, этот прибор (или эмоции самого парня) действительно заводят людей на трибунах.

Сборная России как минимум два матча сыграет на домашней «Зенит Арене». Не только у Черчесова и его команды, но и у болельщиков есть полгода, чтобы потренироваться.

И пусть поддержка наших на Евро будет хоть на чуточку такой же крутой, как у безрадостных ребят из Сан-Марино.