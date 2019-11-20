С сильнейшими тягаться не удастся: что ждет Россию на Евро

Сборная России обыграла команду Сан-Марино и официально завершила отборочный этап чемпионата Европы — 2020. В десяти матчах подопечные Станислава Черчесова одержали восемь побед. «Газета.Ru» подводит главные итоги отборочного цикла в исполнении российских футболистов.

Умение брать свое против «колхоза»

Еще после жеребьевки, по итогам которой сборная России попала в одну группу с такими командами, как Сан-Марино, Кипр, Казахстан и Шотландия, многие эксперты и действующие игроки и тренеры национальной команды не стали заниматься шапкозакидательством. Видимо, памятуя прошлые результаты, когда должны были «обыгрывать этот колхоз», а в итоге терпели поражение и оставались у разбитого корыта. Однако вместе с этим никуда не исчезли самоуверенность и чувство собственного превосходства. Очевидно, что сборная России при любых ее проблемах все-таки на голову выше тех же футболистов из Сан-Марино или Кипра.

Это подопечные Станислава Черчесова подтвердили и на футбольном поле.

Прошедший летом 2018 года чемпионат мира подарил болельщикам российской сборной массу положительных эмоций. В основном, конечно, из-за результата. После этого же наступила пора Лиги наций, в которой сборная России допустила неприятную осечку. Она, впрочем, дала Черчесову пищу для размышлений: опустившись с небес на землю, наставник команды определил проблемные зоны и проанализировал, как их можно компенсировать.

Несмотря на официальный статус соревнований, для россиян прошедший отбор на Евро стал больше не отборочным этапом, а подготовительным. В рамках его подопечные Черчесова не только показали, что способны брать свое в матчах с командами, заочно уступающими им в классе, но и продемонстрировали умение владеть превосходством.

Если убрать сборную Бельгию за скобки, то в матчах с остальными командами россияне забили 26 мячей и пропустили только один, тот самый в гостевом матче с Шотландией, когда Джон Макгинн подкараулил ошибку Гильерме, который отразил мяч перед собой, оставив ворота уже пустыми.

Риск провалиться в матчах с топами

Однако убрать бельгийцев за скобки можно только в том случае, если рассматривать умение российской сборной подтверждать статус фаворита в конкретных противостояниях. В остальном же приходится теряться в сомнениях.

Сборная Бельгии, действующий бронзовый призер мира, изначально считалась неоспоримым лидером группы I.

По сути, главный вопрос перед отборочным этапом состоял в том, сможет ли Россия побороться за первую строчку или нет. Не смогла.

В обеих встречах «Красные дьяволы» показали, насколько большая пропасть имеется прямо сейчас между ними и российской командой. В первом матче, который и вовсе стал для двух сборных стартовым в этом отборе, подопечные Черчесова ожидаемо прибегли к тактике игры вторым номером, рассчитывая на сохранение своих ворот и создание голевых моментов у чужих в ходе контратак. На одной из них бельгийцы россиян подловили и счет открыли, а затем умело воспользовались двумя из множества ошибок в центре поля и забили еще парочку мячей. Помешал «Дьяволам» уйти с поля сухими собственный же вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа, который допустил грубую ошибку у своих ворот и подарил Денису Черышеву шанс отметиться голом, чем тот и воспользовался.

Второй матч, который состоялся в Санкт-Петербурге, прошел уже по совершенно другому сценарию. Единственное, что осталось прежним, — результат. Бельгийцы уже в первом тайме довели счет до крупного, а во второй половине встречи команды обменялись голами и ушли с поля со счетом 4:1 в пользу гостей. Однако если не опираться на результат, то в глаза бросилась одна важная деталь, которую Черчесову предстоит обдумать до начала чемпионата Европы.

Россияне не побоялись сыграть в открытый атакующий футбол. Во-первых, итоговый результат матча влиял лишь на то, сможет ли российская сборная занять первое место в группе или нет. По факту задача выхода на Евро была решена уже за месяц до этого. Во-вторых, решение сыграть против заведомо более сильного соперника в игру «без центра поля» дало возможность понять, а способна ли эта сборная на такой подход.

Причем суть заключается не столько в превосходстве исполнителей (а та же сборная Бельгии индивидуально очевидно статуснее и сильнее россиян), а в умении преобразовать его — исполнительское мастерство — в пользу командного футбола. Тот же Роберто Мартинес на протяжении всего отборочного этапа показал, что с этой задачей он справился безупречно. А вот Черчесов столкнулся с большой проблемой, которую необходимо решить для успешного выступления на турнире. В противном случае ему еще долго будут припоминать заявление о цели выиграть чемпионат Европы.

Акцент на Дзюбу…

С чем-чем, а вот с поиском лидера команды у Черчесова проблем не имеется. Еще на чемпионате мира он сумел раскрыть Артема Дзюбу, а тот в свою очередь, получив капитанскую повязку, сделал все, чтобы своему статусу соответствовать. Хотя и в отношении фигуры Дзюбы имеется противоречивое мнение.

Очевидно, что Артем прямо сейчас является незаменимым игроком нынешней сборной России. Это он доказывает не только поведением в и вне поля, но и своими результатами. Во-первых, Дзюба лучший бомбардир (9 голов) и ассистент (5 передач) в составе сборной. Во-вторых, едва не занял соответствующие лидирующие позиции во всем отборе среди остальных команд. По системе гол+пас он уступил только капитану сборной Англии Гарри Кейну , наколотившему 12 мячей, подкрепив их еще и пятью ассистами.

Именно Дзюба является главным объектом внимания в команде, основной акцент сделан на него. Отчасти высокая результативность Артема с этим и связана: когда вся команда играет на тебя, отметиться голом или передачей намного легче, это очевидно.

Это, к слову, может сыграть с Черчесовым плохую шутку. Все-таки Дзюба — как и все остальные — не застрахован от травмы. А эпизодов, когда ключевые игроки команды серьезно травмировались прямо накануне крупного турнира, не счесть. В подобном случае главному тренеру сборной России придется оперативно искать альтернативные варианты или же вообще менять всю концепцию и схему своей модели. Да, у него имеется в запасе тот же Николай Комличенко , который по своей фактуре и образу игры подобен Дзюбе, но практики выступления за сборную у форварда чешской «Млады-Болеслав» крайне мало. К тому же Черчесову в случае самого печального развития сценария вновь напомнят про Федора Чалова , одного из лучших бомбардиров Российской премьер-лиги.

Федор относится к совершенно иному типу нападающих, но может сам себе создать голевой момент, да и в принципе преобразить игру нынешней сборной в атаке. Особенно если у него в помощниках будут Александр Головин Алексей Миранчук и Денис Черышев. Отсутствие такого плана «Б» создает определенные риски для Черчесова на грядущем Евро.

…и Головина

Как говорилось ранее, все внимание приковано к Дзюбе. Однако это несправедливо по отношению ко всей центральной линии сборной России и в частности к Александру Головину.

Российский хавбек откровенно провалил стартовую встречу отборочного этапа: в матче с бельгийцами он не только не смог отметиться результативными действиями, получив при этом красную карточку, но и в принципе выглядел блекло и был незаметным на поле. В принципе, ту форму Александра можно вполне списать на состояние, в котором находился весь «Монако». Сейчас же у монегасков дела идут сравнительно лучше, а Головин по системе гол+пас входит в тройку лидеров среди одноклубников. Вернувшись в расположение сборной, хавбек вернулся и на свой прежний уровень.

На протяжении всего последующего отборочного цикла Головин действовал в роли системообразующего игрока, став при этом одним из лучших распасовщиков команды. По количеству голевых передач в сборной он уступил только Дзюбе.

Немалую роль в этом сыграл и Черчесов. После того самого матча с Бельгией, когда Головин был удален по ходу встречи, главный тренер сборной России провел беседу со своим подопечным и сумел найти правильный подход к футболисту.

«Пообщался с Головиным, он совершил глупость, но никаких накачек и взбучек не было. Было пожелание взрослеть и готовиться к следующим сборам. Такие игроки нужны на поле, он может делать нестандартные вещи», — говорил Черчесов.

Обидно, что из-за повреждения Александр не смог сыграть во втором матче против бельгийцев. Пожалуй, именно хавбека «Монако» и не хватило в центральной атакующей оси российской сборной в противостоянии с «Красными дьяволами», которые эту самую зону проходили совершенно без проблем, не замечая плотного прессинга.

Проблема с вратарем

На протяжении практически всего отборочного этапа главным голкипером сборной России оставался Маринато Гильерме из «Локомотива» . Однако сказать, что натурализованный бразилец своей игрой впечатлил, не удается. Да, Гильерме пропустил восемь мячей в девяти матчах, из которых семь — только от бельгийцев. Однако нынешняя форма голкипера вызывает опасения за пост №1 перед финальным раундом Евро.

За последние месяцы Маринато совершил несколько грубых ошибок. Большая часть из них пришлась на выступления за «Локомотив», но от этого спокойнее не становится, ведь допускать их Гильерме стал все чаще — как в дерби со «Спартаком» , так и в ответном матче против «Ювентуса» в Лиге чемпионов.

Позиция вратаря сейчас, наверное, самая обсуждаемая. По информации ряда СМИ, некоторые игроки сборной не считают Гильерме надежным вратарем, который в нужный момент может выручить команду. Проблема заключается в том, что выбора у Черчесова сейчас нет. Наставник российской сборной вызывал и Андрея Лунева , и Сослана Джанаева , и Антона Шунина , отстоявшего в матче с Сан-Марино на «ноль», но прямо сейчас нельзя сказать, что эти кандидатуры являются принципиально лучшими по сравнению с Гильерме. По этому поводу в СМИ также появилась информация, что Черчесов рассматривает возможность вызова Игоря Акинфеева , одного из героев мундиаля-2018. Однако сам капитан ЦСКА , завершивший свои выступления за сборную в 2018 году, возвращаться не желает. Да и Черчесов на одной из последних пресс-конференций вроде как опроверг факт переговоров с 33-летним голкипером.