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РФС добьется запрета на посещение матчей Евро для оскорблявших Дзюбу болельщиков 

ТАСС 1 час назад
РФС придумал наказание для обидчиков Дзюбы
Фото: ТАСС
Российский футбольный союз (РФС) намерен добиться запрета на посещение матчей чемпионата Европы в Санкт-Петербурге для болельщиков, выкрикивавших оскорбительные речевки в адрес капитана сборной России Артема Дзюбы на матче против команды Сан-Марино. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.
Сборная России во вторник в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы на выезде обыграла команду Сан-Марино со счетом 5:0. По ходу игры часть российских болельщиков скандировала оскорбительные речевки в адрес Дзюбы.
"Вчера на матче сборной все мы стали свидетелями отвратительного эпизода — группа людей позволила себе оскорбления в адрес капитана нашей сборной Артема Дзюбы. Мы не можем оставить такой случай без последствий, РФС всегда будет защищать игроков, членов штаба, всю нашу команду, — сказал Алаев. — Те, кто занимались провокациями, не болельщики, им не место на стадионе. Мы сделаем все, чтобы установить их личности и добиться запрета на посещение матчей нашей сборной в Санкт-Петербурге на Евро-2020".
Дзюба забил девять мячей в отборочном турнире чемпионата Европы, став лучшим бомбардиром сборной России.
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Комментарии4 
Теги:
Футбол , РФС , СБОРНАЯ РОССИИ
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