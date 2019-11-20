РФС придумал наказание для обидчиков Дзюбы

РФС добьется запрета на посещение матчей Евро для оскорблявших Дзюбу болельщиков

Российский футбольный союз (РФС) намерен добиться запрета на посещение матчей чемпионата Европы в Санкт-Петербурге для болельщиков, выкрикивавших оскорбительные речевки в адрес капитана сборной России Артема Дзюбы на матче против команды Сан-Марино. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Сборная России во вторник в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы на выезде обыграла команду Сан-Марино со счетом 5:0. По ходу игры часть российских болельщиков скандировала оскорбительные речевки в адрес Дзюбы.

"Вчера на матче сборной все мы стали свидетелями отвратительного эпизода — группа людей позволила себе оскорбления в адрес капитана нашей сборной Артема Дзюбы. Мы не можем оставить такой случай без последствий, РФС всегда будет защищать игроков, членов штаба, всю нашу команду, — сказал Алаев. — Те, кто занимались провокациями, не болельщики, им не место на стадионе. Мы сделаем все, чтобы установить их личности и добиться запрета на посещение матчей нашей сборной в Санкт-Петербурге на Евро-2020".

Дзюба забил девять мячей в отборочном турнире чемпионата Европы, став лучшим бомбардиром сборной России.