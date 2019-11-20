Как накажут обидчиков Дзюбы

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«Им не место на Евро»: РФС накажет обидчиков Дзюбы 

Газета.Ru 47 минут назад
Российский футбольный союз отреагировал на инцидент, произошедший во время матча сборных Сан-Марино и России, когда группа фанатов оскорбляла Артема Дзюбу. РФС намерен не допустить виновных до матчей российской команды на Евро-2020.
«Дзюба, иди на ***». Позор фанатов сборной России
Скандал, произошедший во время заключительного матча отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 между сборными Сан-Марино и России, прошедшего Серравалле, обретает новую силу. В ходе встречи капитан российской сборной Артем Дзюба неоднократно подвергался оскорблениям со стороны болельщиков. Причем нелицеприятно и нецензурно в адрес футболиста высказывались именно фанаты сборной России. Оскорбительные лозунги были отчетливо слышны в ходе телетрансляции встречи, а видеозаписи с подтверждением произошедшего на гостевой трибуне стадиона «Олимпико» быстро разлетелись по Сети.
Поведение неизвестных болельщиков оказалось раскритиковано многими, в том числе и пресс-службой сборной России.
«Мы любим делать болельщиков героями постов в соцсетях: они болеют и верят в наших парней, а наши парни ценят их поддержку. На стадионе в Сан-Марино, в последнем матче квалификации Евро-2020, неадекватная группа людей попыталась испортить общий праздник. Но у таких посетителей стадиона этого никогда не получится, потому что они — не болельщики и не герои», — говорится в сообщении.
Причем сама публикация в Instagram была сопровождена хэштегом #ктовытакие, что является прямой отсылкой к словам главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
«У меня просто иногда нет слов. Чьи это были болельщики? У меня уже давно нет никакой реакции на такие вещи, потому что уже ко всему привыкли», — говорил Черчесов в эфире «Матч Премьер».
Теперь официальная реакция последовала от руководства Российского футбольного союза (РФС). Так, генеральный директор федерации Александр Алаев выразил намерение организовать поиск болельщиков, скандировавших оскорбления в адрес Дзюбы, с целью запретить им посещать матчи национальной сборной в ходе финального раунда грядущего чемпионата Европы. Напомним, что на групповом этапе Евро-2020 российская команда проведет как минимум два матча в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе.
«На матче сборной России против Сан-Марино мы все оказались свидетелями отвратительного эпизода, когда группа людей позволила себе оскорбления в адрес капитана нашей команды Артема Дзюбы. Данную ситуацию мы не можем оставить без внимания. РФС всегда будет защищать футболистов, членов тренерского штаба и всю нашу команду.
Те фанаты, которые занимались провокациями, не являются болельщиками. Им нет места на стадионе. Мы сделаем все, чтобы установить их личности и не допустить их на матчи нашей сборной в Санкт-Петербурге во время чемпионата Европы»,
На ситуацию также отреагировали в петербургском «Зените», игроком которого и является Дзюба. В частности, генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев назвал поведение оскорбивших 31-летнего нападающего «отвратительным и похабным».
«Они в первую очередь опозорили себя и свой клуб. Уверен, что подобные выходки нормальными людьми расцениваются как акции против всей нашей сборной, которая отдала столько сил за выход на Евро», — приводит слова Медведева «Чемпионат».
По предварительным данным, группу болельщиков, устроивших акцию травли Дзюбы, преимущественно составляли фанаты московского «Спартака».
Мотив их поведения ясен: зимой 2015 года нападающий отказался продлевать контракт с красно-белыми, а в феврале того же года подписал соглашение с петербургским «Зенитом». Оба клуба являются принципиальными соперниками, и многие болельщики «Спартака» посчитали решение Дзюбы предательством, памятуя его обещание «не переходить в „Зенит“ или ЦСКА». Оскорбления в адрес Артема звучат едва ли не в каждом очном матче между петербуржцами и красно-белыми, однако тот факт, что они произошли на матче национальной сборной, оказался неожиданным. Защитник российской национальной команды и московского «Спартака» Георгий Джикия после матча с Сан-Марино выразил мнение, что на матчах сборной болельщики не должны ориентироваться на клубные пристрастия.
«Это очень обидно и отражается внутри. Не хотелось бы, чтобы в дальнейшем такое повторялось. Не должно быть никаких клубных пристрастий или личных моментов, когда играет сборная. Сборная — это одно целое. Должен быть позитив, трибуны должны нести положительный заряд», — цитирует Джикию Sport24.
При этом, как утверждает ряд болельщиков, присутствовавших на месте событий, среди фанатов, оскорблявших Дзюбу, числились и представители других клубов. В том числе и «Зенита» — известно, что не все болельщики сине-бело-голубых восприняли переход футболиста из «Спартака» положительно.
Матч сборной России против Сан-Марино завершился со счетом 5:0. Артем Дзюба провел на поле всю встречу без замены, но результативными действиями отметиться не сумел. По итогам отборочного цикла российская сборная вышла в финальный раунд чемпионата Европы, заняв в группе I второе место.
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Комментарии22 
Теги:
Футбол , Видео , Статьи , Георгий Джикия , Станислав Черчесов , Александр Медведев , Артем Дзюба , Александр Алаев , Спартак , Зенит , РФС , ЦСКА , СБОРНАЯ РОССИИ
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