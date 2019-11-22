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Почеттино оставил послание игрокам «Тоттенхэма». Фото 

Чемпионат.com + ещё 9 1 час назад
Почеттино оставил послание игрокам «Тоттенхэма»
Фото: Reuters
Аргентинский тренер Маурисио Почеттино попрощался с футболистами «Тоттенхэм Хотспур». Специалист вместе со своим тренерским штабом написали прощальные слова игрокам на тактической доске.
Запись доступна в «твиттере» Жезуса Переса, который был помощником Почеттино» в Тоттенхэме».
Напомним, 19 ноября, Почеттино покинул пост главного тренера «Тоттенхэма». Новым наставником лондонской команды стал Жозе Моуринью. Почеттино возглавлял «Тоттенхэм» с сезона-2014/15. Ранее аргентинский специалист работал в таких командах, как «Эспаньол» и «Саутгемптон».
«Тоттенхэм» набрал 14 очков в 12 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 34 очка в 12 матчах.
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Теги:
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