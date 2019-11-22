Почеттино оставил послание игрокам «Тоттенхэма». Фото

#COYS. 💙 pic.twitter.com/mh0v46lWd5— Jesus Perez (@jesus_perez) 21 ноября 2019 г. Аргентинский тренер Маурисио Почеттино попрощался с футболистами «Тоттенхэм Хотспур». Специалист вместе со своим тренерским штабом написали прощальные слова игрокам на тактической доске.

Запись доступна в «твиттере» Жезуса Переса, который был помощником Почеттино» в Тоттенхэме».

Напомним, 19 ноября, Почеттино покинул пост главного тренера «Тоттенхэма». Новым наставником лондонской команды стал Жозе Моуринью. Почеттино возглавлял «Тоттенхэм» с сезона-2014/15. Ранее аргентинский специалист работал в таких командах, как «Эспаньол» и «Саутгемптон».

«Тоттенхэм» набрал 14 очков в 12 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 34 очка в 12 матчах.