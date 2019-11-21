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Время перемен: зачем «Тоттенхэму» Моуринью 

Газета.Ru + ещё 3 35 минут назад
Время перемен: зачем «Тоттенхэму» Моуринью
Фото: Газета.Ru
Португальский специалист Жозе Моуринью стал новым главным тренером «Тоттенхэма». На этом посту он сменил аргентинца Маурисио Почеттино, под руководством которого «шпоры» добились существенных успехов, однако провалили старт текущего сезона. «Газета.Ru» — о перспективах Особенного в лондонском клубе и будущем аргентинца.

Новый подход

Для Жозе Моуринью, тренерская карьера которого последний год переживала паузу, «Тоттенхэм» станет уже третьим клубом с Туманного Альбиона. Собственно, фигура португальца во многом и ассоциируется с Английской премьер-лиги (АПЛ). С 2004 по 2007 он «погремел» с лондонским «Челси», дважды завоевав чемпионство; спустя шесть лет вновь вернулся в клуб, однако, не добившись серьезных успехов, со скандалом покинул команду, а через несколько месяц возглавил заклятых врагов «синих» — «Манчестер Юнайтед».
«Тоттенхэм» в лице Моуринью приобрел одного из наиболее востребованных и опытных специалистов, который полностью контрастирует с уже бывшим наставником клуба — молодым и только подающим надежды Маурисио Почеттино.
Нетрудно догадаться, что, не будь португалец без работы уже год, то переманить его было бы чрезвычайно трудно. Однако в итоге получилось, и это серьезный успех президента «шпор» Дэниэля Леви. В Англии Моуринью — глыба, которую не просто так ставят в один ряд с Арсеном Венгером и сэром Алексом Фергюсоном. Важно, что теперь лондонцы могут претендовать на лучшее отношение к себе со стороны остальных клубов «большой шестерки». Иначе говоря, престиж португалец «шпорам» поднял весомо. Эмоций и драйва, зная нрав Моуринью, у «Тоттенхэма» теперь также будет больше. Сейчас в АПЛ наметилось серьезное противостояние: Юрген Клопп против Хосепа Гвардиолы, и если кого и не хватает, то только Моуринью.
Но необходимо понимать, что для Особенного работа с «Тоттенхэмом» станет своеобразным экспериментом. Он выиграл многое и уже давно доказал свой статус, возглавляя главные европейские гранды. Со «шпорами» же придется именно строить новое, чтобы поднять клуб на этот уровень. Португалец это понимает, поэтому не позвал в свой штаб Руя Фарию, который работал с ним в «Порту», «Челси», «Интере», «Реале» и «Манчестер Юнайтед», тренера вратарей Сильвиньо Лоуро и некоторых других ассистентов. По информации британских СМИ, Моуринью намерен сформировать полностью новую команду из специалистов, которые не работали в Англии.
Но и за регалии Моуринью «Тоттенхэму» придется заплатить. Португалец, если верить английским таблоидам, будет получать €17,5 млн за сезон — это в два раза больше, чем было у Почеттино. Соответственно, ожидания тоже будут другими.
В этом сезоне «шпоры» совершенно наверняка не сумеют вклиниться в борьбу за чемпионство, поскольку находятся ближе к зоне вылета, чем к лидирующему «Ливерпулю». Однако следующий год будет более интересным с точки зрения того, как Моуринью будет соперничать с грандами. Очевидно, что он не привык мелочиться, поэтому наверняка попросит у руководства «шпор» больше денег на дорогие трансферы, но это все детали. Португалец уже признавался, что понимает несостоятельность стиля, который он пропагандирует, поэтому для него это новый вызов реанимировать карьеру.
Дорогое увольнение
Представить сам факт отставки Почеттино из «Тоттенхэма» было довольно сложно, беря во внимание успехи, к которым он привел клуб. Безусловно, сюда относится и выход в финал Лиги чемпионов сезона-2018/19, где «шпоры» уступили «Ливерпулю». Но главным достижением аргентинца была связь с футболистами, многие из которых превратились в игроком мирового уровня — например, Кристиан Эриксен, Ян Вертонген, Сон Хын Мин, Гарри Кейн и некоторые другие лидеры команды.
Основной причиной провала Почеттино называется ухудшение отношений со своими подопечными. Кейн в прессе открыто выступал против позиции тренера, а часть команды, как сообщалось в прессе, и вовсе связывала неудачи с тренерскими решениями.
Не новость, что многие футболисты «Тоттенхэма» планируют покинуть клуб по окончании сезона. Руководство этому противится, но трудно что-то обещать игрокам, которые на протяжении семи лет не могут завоевывать ни одного трофея. Отсюда и развал взаимопонимания, царившего в команде. Это, к слову, еще одна потенциально выигрышная позиция Моуринью: у португальца достаточно амбиций и авторитета, чтобы убедить лидеров остаться, чего аргентинцу как раз и не хватило.
Но от отставки Почеттино не выигрывает никто. По информации The Independent, увольнение тренера и его помощников может стоить «Тоттенхэму» более €23 млн компенсации за расторгнутые контракты. Трудно представить, как Леви, не покупавший никого три трансферных окна подряд, в принципе согласился на эту схему.
Что же касается будущего аргентинца, то вполне вероятно, что долго сидеть ему без работы не придется. Он по-прежнему востребован в Европе, а первым очевидным вариантом видится мюнхенская «Бавария», не так давно расставшаяся с Нико Ковачем. Так, Bild сообщает, что спортивный директор баварцев Хасан Салихамиджич уже контактировал с Почеттино. Правда, есть и сведения, что если сделка и состоится, то только летом. Аргентинец стилистически удобен для «Баварии», поэтому конфликтов, как с Гвардиолой, избежать наверняка удастся. А «Бавария» в свою очередь удобна для Почеттино, который пока ни разу в карьере, хотя и удачной, не поднимал трофей.
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Теги:
Футбол , Премьер-лига , Статьи , Юрген Клопп , Гарри Кейн , Кристиан Эриксен , Жозе Моуринью , Хасан Салихамиджич , Алекс Фергюсон , Ян Вертонген , Нико Ковач , Арсен Венгер , Реал , Манчестер Юнайтед , Газета.Ru , Bild
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