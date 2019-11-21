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Тренер Маркевич высказался о расизме на Украине 

Газета.Ru + ещё 1 45 минут назад
Тренер Маркевич высказался о расизме на Украине
Фото: Reuters
Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением относительно своего бывшего подопечного Тайсона и скандала, разразившегося вокруг футболиста.
Капитан донецкого "Шахтера" подвергся оскорблениям болельщиков киевского "Динамо" в матче 14-го тура Премьер-лиги.
"Такого скандала у нас никогда не было. Позволю себе предположить, что это была спланированная кем-то спецоперация по дискредитации Украины. Ведь такое событие, очевидно, портит репутацию всей стране, которую считают толерантной.
Я считаю, что нужно вылавливать подонков, которые так ведут себя на трибунах. Следует привлечь правоохранительные органы. Если идентифицируем личности, то в дальнейшем они должны получить пожизненный запрет на посещение футбольных матчей. Это уже практикуется в Англии", — приводит слова Маркевича "Экспресс".
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Теги:
Футбол , Мирон Маркевич , Динамо , МВД
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