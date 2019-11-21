Ургант объяснил мат в адрес Дзюбы

Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» прокомментировал нелицеприятные выкрики фанатов в адрес капитана российской сборной по футболу Артема Дзюбы во время матча с Сан-Марино, сообщает Teleporogramma. Телеведущий предположил, что оскорбить футболиста могли не только россияне, но и израильские болельщики, и жители Сан-Марино.

20 ноября Россия, как ранее сообщал «Рамблер», разгромила Сан-Марино со счетом 5:0 в рамках заключительного матча отборочного этапа чемпионата Европы. Капитан сборной Артем Дзюба провёл на поле всю игру, но не забил ни одного гола. В процессе матча с фанатских трибун, на которых присутствовали российские болельщики, в адрес футболиста звучали оскорбления.

Ургант предположил, что возможно скандирование с трибун было воспринято зрителями неправильно. Он допустил, что речевки звучали от израильских болельщиков.

«Дзюба, Дзюба, Нетаньяху», — трактовал выкрики фанатов телеведущий.

Он также заявил, что кричать могли местные жители Сан-Марино, поскольку «Дзюба большой, а страна маленькая, поэтому, когда он туда въехал, двум семьям пришлось уехать на время в Италию».

Наконец, оскорбления могли звучать из уст российских фанатов. Но матерный комок, по словам Урганта, — это результат огромного стресса, который испытали болельщики, добираясь из российских регионов в Сан-Марино.