Названо место проведения матча России с Данией

Сборная Россия сыграет с Данией на Евро-2020 в Копенгагене

Сборная России проведёт матч с Данией на групповом этапе чемпионата Европы 2020 года в Копенгагене. Об этом стало известно по итогам жеребьёвки, которая состоялась сегодня, 22 ноября.

Оставшиеся две встречи пройдут в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», где свои домашние матчи проводит «Зенит»

Напомним, сборная России обеспечила себе участие в Евро-2020, заняв второе место в отборочной группе. Соперником команды Станислава Черчесова по групповому этапу соревнований помимо Дании станет Бельгия. Четвёртая сборная в квартете станет известна позднее.

В отборочном цикле чемпионата Европы сборная России одержала победу во всех матчах, кроме двух встреч с Бельгией. На выезде команда потерпела поражение со счётом 1:3, а дома была разгромлена со счётом 1:4.