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Стало известно о грядущем переходе игрока сборной России в «Ювентус» 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Стало известно о переходе игрока сборной РФ в «Ювентус»
Фото: РИА Новости
Туринский «Ювентус» договорился московским «Локомотивом» о покупке полузащитника Алексея Миранчука. Об этом сообщает Sport Mediaset.
По информации источника, трансфер состоится летом 2020 года. Посредником в переговорах выступил агент Габриэле Джуффрида. Условия будущей сделки не раскрываются.
Об интересе «Ювентуса» к Миранчуку стало известно 9 ноября. Полузащитник отличился голами в обеих встречах команд в рамках группового этапа Лиги чемпионов. За футболистом наблюдает спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи. Также СМИ сообщали о том, что Миранчук может пополнить состав «Севильи» или «Валенсии».
Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость россиянина в 16 миллионов евро. Миранчук выступает за «Локомотив» с 2013 года. Он дебютировал в профессиональном клубе именно в составе «железнодорожников». Трижды становился обладателем Кубка России, выигрывал чемпионат России.
В составе сборной России Миранчук принял участие в чемпионате мира-2018. За национальную команду он провел 25 матчей и забил пять голов.
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Теги:
Футбол , Фабио Паратичи , Алексей Миранчук , Локомотив , СБОРНАЯ РОССИИ
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