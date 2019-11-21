Озвучен размер премии для сборной России по футболу

Появилась информация о том, какую премию из средств УЕФА получат футболисты и тренерский штаб за выход российской сборной в финальную часть чемпионата Европы.

Сообщается, что из этих 8 млн евро примерно 5,5 млн распределят между игроками и тренерами в соответствии с условиями соглашения.

Напомним, сборная России заняла второе место в турнирной таблице группы, набрав 24 очка, но обеспечила себе участие в финальной части чемпионата Европы еще за два тура до конца квалификации.