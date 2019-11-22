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Фестиваль музыки и футбола на РЖД Арене 

Партнерский материал 1 час назад
Фестиваль музыки и футбола на РЖД Арене
Фото: предоставлено организаторами
Футбольный клуб «Локомотив» продолжает проводить необычный формат на РЖД Арене, который объединяет музыкальный концерт, развлекательную программу и футбол.
Каждую домашнюю игру клуба сопровождает большой развлекательный фестиваль, главная задача которого — сделать посещение футбольного мачта полноценным досуговым мероприятием. Здесь формируется новая точка притяжения для самой разной публики, в том числе и нефутбольной.
Клуб приглашает на свой стадион не только фанатов и болельщиков команды, но и всех, кто любит проводить свободное время вне дома и с интересом относится к новым вариантам времяпрепровождения. С каждым матчем к нам приходит все больше зрителей с детьми, семейных пар и молодых людей, которые никак не связаны с фанатской идеологией. «Локомотив» всегда отличался мирными болельщиками и домашней атмосферой на стадионе, поэтому посещение стадиона совершенно безопасно.
Сам фестивальный формат родился из идеи о том, что футбольный стадион — место, которое дает возможность пережить сильные эмоции и стать частью большого спортивного шоу, в котором главные действующие лица — сами зрители. Можно болеть за команду, следить за игрой или смотреть на фанатские трибуны, которые с первой до последней минуты матча наполняют стадион бешеной энергетикой. Чтобы показать эту особую атмосферу стадиона тем, кто никогда не был на футболе, каждый раз готовится программа, которая добавляет ярких и позитивных эмоций в посещение матча.
Ключевым событием предматчевой программы и визитной карточкой фестиваля на РЖД Арене, который стартует за 2 часа до матча, стали концерты на площади. В этом году здесь уже выступили Ночные Снайперы, Каста, Noize MC, L'one.
1 декабря на РЖД пройдёт матч Локомотив-Динамо и закрытие футбольного и музыкального сезонов!
В программе планируются праздничные ярмарки, новогодние украшения, фотозоны и мастер-классы.
За музыкальное составляющее будут отвечать резиденты и лауреаты крупнейших фестивалей страны, таких как Пикник Афиши, Усадьба Jazz, Bosco Fresh Fest, Дикая Мята, Lady in Jazz, Черешневый сад и многих других, номинанты Премии МУЗ-ТВ 2017 — группа Guru Groove Foundation Guru Groove Foundation.
Фестиваль на РЖД Арене подходит для посещения с детьми: для них организованы отдельные развлечения, работают аниматоры, гримеры и детская игровая зона.
В течение сезона на площади будут поведены дополнительные работы по реновации инфраструктуры, чтобы расширить развлекательную программу для зрителей и сделать посещение стадиона еще более удобным и комфортным.
Вход на концерт и территорию стадиона по билетам на матч, дети до 6 лет бесплатно.
Подробнее о фестивале.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии 
Теги:
Футбол , Локомотив , РЖД
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