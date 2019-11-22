Роналду не сыграет с «Аталантой». Сарри все объяснил

Роналду не сыграет против «Аталанты». Сарри все объяснил

В субботу, 23 ноября, «Ювентус» проведет встречу 13-го тура чемпионата Италии против «Аталанты». Главный тренер туринцев Маурицио Сарри на предматчевой пресс-конференции сообщил, что нападающий Криштиану Роналду не сможет принять участие в предстоящей игре.

— На 99 процентов Роналду не сыграет завтра, — приводит слова Сарри пресс-служба «Ювентуса». — Во вторник он сказал, что чувствует себя плохо. В определенные моменты игрокам требуется время для восстановления. Наша цель — возвращение Криштиану к матчам Лиги чемпионов.