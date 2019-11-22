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Роналду не сыграет против «Аталанты». Сарри все объяснил 

Спорт-Экспресс + ещё 3 1 час назад
Роналду не сыграет с «Аталантой». Сарри все объяснил
Фото: Reuters
В субботу, 23 ноября, «Ювентус» проведет встречу 13-го тура чемпионата Италии против «Аталанты». Главный тренер туринцев Маурицио Сарри на предматчевой пресс-конференции сообщил, что нападающий Криштиану Роналду не сможет принять участие в предстоящей игре.
— На 99 процентов Роналду не сыграет завтра, — приводит слова Сарри пресс-служба «Ювентуса». — Во вторник он сказал, что чувствует себя плохо. В определенные моменты игрокам требуется время для восстановления. Наша цель — возвращение Криштиану к матчам Лиги чемпионов.
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Теги:
Футбол , Криштиану Роналду
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