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Прошла жеребьевка плей-офф Лиги наций по футболу 

Вести.Ru + ещё 2 2 часа назад
Прошла жеребьевка плей-офф Лиги наций
Фото: Reuters
Прошла жеребьевка участников плей-офф футбольной Лиги наций, в которой определятся последние четыре участника чемпионата Европы. В турнире примут участие сборные, занявшие третьи и четвертые места в своих группах.
Шестнадцать сборных разбиты на четыре пути. Каждый путь состоит из двух полуфиналов и финала. Победители путей получат путевки в финальную стадию чемпионата Европы.
В полуфиналах пути А встретятся сборные Исландии и Румынии, а также команды Болгарии и Венгрии. Финал примет победитель второй пары. Путь В составили полуфинальные пары — Босния — Северная Ирландия, Словакия — Ирландия. Финал пройдет либо в Словаки, либо в Финляндии.
В полуфинале пути С шотландцы сыграют с израильтянами, а соперниками норвежцев станут сербы. Финал примет команда из второй пары. И наконец, путь D, где сойдутся сборные Грузии и Белоруссии, а также команды Македонии и Косово. Финал примет победитель первой пары.
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