Абрамович не будет продавать «Челси»

Владелец «Челси» Роман Абрамович не планирует расставаться с лондонским клубом. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, россиянин не располагает подходящими предложениями от потенциальных покупателей. При этом на функционера оказало положительное влияние успешное выступление команды в нынешнем сезоне.

На данный момент «Челси» под руководством Фрэнка Лэмпарда располагается на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ. Позади 12 туров.

В 13-м туре чемпионата Англии «аристократам» предстоит сыграть на выезде с «Манчестер Сити». Встреча пройдёт 23 ноября и начнётся в 20:30 мск.