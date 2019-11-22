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Абрамович не будет продавать «Челси» 

Евро-футбол.Ру + ещё 11 3 часа назад
Абрамович не будет продавать «Челси»
Фото: РИА Новости
Владелец «Челси» Роман Абрамович не планирует расставаться с лондонским клубом. Об этом сообщает The Telegraph.
По информации издания, россиянин не располагает подходящими предложениями от потенциальных покупателей. При этом на функционера оказало положительное влияние успешное выступление команды в нынешнем сезоне.
На данный момент «Челси» под руководством Фрэнка Лэмпарда располагается на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ. Позади 12 туров.
В 13-м туре чемпионата Англии «аристократам» предстоит сыграть на выезде с «Манчестер Сити». Встреча пройдёт 23 ноября и начнётся в 20:30 мск.
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Теги:
Футбол , Фрэнк Лэмпард , Роман Абрамович
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