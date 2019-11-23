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Игрок РПЛ пожаловался на отношение немцев к футболу в России 

Lenta.ru + ещё 5 52 минуты назад
«Если игрок хочет играть в РФ, то ему важны только деньги»
Фото: РИА Новости
Защитник московского «Динамо» Константин Рауш рассказал об отношении немцев к выступлению в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводятся на сайте «ВТБ-Россия».
«В Германии популярен такой стереотип: если игрок хочет играть в России, то ему важны только деньги. К сожалению, люди плохо разбираются в вопросе и считают, что здесь никому нет дела до успешной карьеры в Европе», — заявил Рауш.
Футболист отметил, что это неправда, и в России сильный футбол.
Рауш — натурализованный футболист и имеет опыт выступления за молодежные сборные Германии. До 2018 года защитник выступал за различные немецкие команды, затем подписал контракт с московским «Динамо». Он дебютировал в сборной России в октябре 2017 года.
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Теги:
Футбол , Константин Рауш , Динамо , СБОРНАЯ РОССИИ
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