«Боруссия» сыграла вничью с «Падерборном»

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
"Наши девушки — лучшие в мире"
"Наши девушки — лучшие в мире"
Фигурное катание
Россия рискует потерять целый вид спорта
Россия рискует потерять целый вид спорта
Легкая атлетика
Семериков и Юсков выиграли две медали на этапе Кубка мира
Семериков и Юсков выиграли две медали на этапе Кубка мира
Зимние виды спорта
Фигурист из Канады поведал о неожиданной ошибке в Москве
Фигурист из Канады поведал о неожиданной ошибке в Москве
Фигурное катание
22 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тамбов
Тамбов
2 3
Локомотив М Локомотив М
22 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
2 1
Мальорка Мальорка
22 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
3 3
Падерборн 07 Падерборн 07
23 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Оренбург
Оренбург
11:30
Ахмат Ахмат
Рубин
Рубин
14:00
Зенит Зенит
Динамо М
Динамо М
16:30
Ростов Ростов
23 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
15:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Арсенал
Арсенал
18:00
Саутгемптон Саутгемптон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
18:00
Лестер Сити Лестер Сити
23 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
15:00
Барселона Барселона
Бетис
Бетис
18:00
Валенсия Валенсия
Гранада
Гранада
20:30
Атлетико М Атлетико М
23 ноября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
Фортуна
Фортуна
17:30
Бавария Бавария
Вердер
Вердер
17:30
Шальке-04 Шальке-04
24 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
11:30
Сочи Сочи
Урал
Урал
14:00
Спартак М Спартак М
Арсенал
Арсенал
16:30
Краснодар Краснодар
24 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
19:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
24 ноября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
14:00
Хетафе Хетафе
Осасуна
Осасуна
16:00
Атлетик Б Атлетик Б
Эйбар
Эйбар
18:00
Алавес Алавес
24 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
17:30
Герта Герта
Хоффенхайм
Хоффенхайм
20:00
Майнц Майнц
25 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
29 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
23:00
Вальядолид Вальядолид
29 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
22:30
Унион Унион
30 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
14:00
Уфа Уфа
Ростов
Ростов
16:30
Урал Урал
Ахмат
Ахмат
19:00
Рубин Рубин
30 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
15:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль
Ливерпуль
18:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Челси
Челси
18:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
30 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Алавес
Алавес
15:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
18:00
Эйбар Эйбар
Мальорка
Мальорка
20:30
Бетис Бетис
30 ноября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
17:30
Фортуна Фортуна
Герта
Герта
17:30
Боруссия Д Боруссия Д
Кёльн
Кёльн
17:30
Аугсбург Аугсбург

«Боруссия» сыграла вничью с «Падерборном», уступая с разницей в три мяча 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
«Боруссия» сыграла вничью с «Падерборном»
Фото: © EPA-EFE/DAVID HECKER
Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Падерборном" в домашнем матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:3.
После первого тайма счет был 3:0 в пользу гостей. Забитыми мячами отметились Штрели Мамба (5-я и 37-я минуты) и Геррит Хольтманн (43). В составе "Боруссии" после перерыва отличились Джейдон Санчо (47), Аксель Витсель (84) и Марко Ройс (90+2).
В турнирной таблице "Боруссия" занимает пятое место, набрав 20 очков. "Падерборн" с пятью очками идет на последней, 18-й строчке.
В следующем туре "Боруссия" в гостях сыграет с "Гертой", "Падерборн" примет "Лейпциг". Обе встречи пройдут 30 ноября.
Лучшие моменты Премьер-лиги
ТАСС: последние новости
СМИ: Абрамович отказался от идеи продажи футбольного клуба "Челси" СМИ: Абрамович отказался от идеи продажи футбольного клуба "Челси" Черчесов: сборная России будет готовиться к матчам ЧЕ-2020 с учетом игры в Копенгагене Черчесов: сборная России будет готовиться к матчам ЧЕ-2020 с учетом игры в Копенгагене Галямин: сборная Бельгии - плохой жребий для российской команды на Евро-2020 Галямин: сборная Бельгии - плохой жребий для российской команды на Евро-2020 
Теги:
Футбол , Джейдон Санчо , Марко Ройс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Наши девушки — лучшие в мире»
«Наши девушки — лучшие в мире» 1
Россия рискует потерять целый вид спорта
Россия рискует потерять целый вид спорта 4
Семериков и Юсков выиграли две медали на этапе Кубка мира
Семериков и Юсков выиграли две медали на этапе Кубка мира
Фигурист из Канады поведал о неожиданной ошибке в Москве
Фигурист из Канады поведал о неожиданной ошибке в Москве
Абрамович не будет продавать «Челси»
Абрамович не будет продавать «Челси» 1
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
Как накажут обидчиков Дзюбы
02:51
Как накажут обидчиков Дзюбы
Футбол Статьи
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение