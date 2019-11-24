Овчинников сравнил себя с генсеком ЦК 

Старший тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников высказался о своей роли на матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими "Крыльями Советов", передает РИА "Новости".
Овчинников в этом матче заменял главного тренера армейцев Виктора Гончаренко, который был дисквалифицирован на одну игру за матерную речь в адрес арбитров в перерыве встречи 16-го тура чемпионата России с "Сочи".
"Какое на меня может быть давление? Фигура генерального секретаря ЦК была номинальной — ничего не решала. Также и я", — заявил Овчинников.
Матч ЦСКА выиграл со счетом 1:0.
Ранее Игорь Акинфеев прокомментировал результат матча с "Крыльями Советов".