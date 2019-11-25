Дзюбу снова подвергли оскорблениям

«Могут закрыть сектор»: фанаты «Спартака» унизили Дзюбу

Во время матча «Урал» — «Спартак» в 17-м туре Российской премьер-лиги болельщики красно-белых скандировали с трибун оскорбления в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы, повторив акцию, устроенную на матче сборной России в Сан-Марино. Руководство РПЛ уже официально заявило о сборе материалов на отличившихся фанатов.

Встреча прошла с достаточно большим преимуществом «Спартака», однако конвертировать его в голы команда так и не смогла, и все завершилось нулевой ничьей.

Зато «отличились» фанаты московского клуба, во время матча сотрясавшие «Екатеринбург-Арену» оскорбительными скандированиями в адрес нападающего санкт-петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.

Форвард вообще не имел отношения к этой игре — кричалки являлись продолжением истории с последнего матча национальной сборной России в отборочном цикле к чемпионату Европы в Сан-Марино. Тогда часть российских болельщиков начала скандировать те же самые слова в адрес капитана сборной.

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) уже опубликовало официальное заявление по поводу инцидента.

«На матче «Урал» — «Спартак» болельщики московской команды допустили массовые оскорбительные скандирования. Российская премьер-лига категорически не приемлет подобные проявления неуважения.

В настоящее время лигой начата проверка и сбор соответствующих материалов, которые будут переданы в Контрольно-дисциплинарный комитет РФС », — говорится в заявлении.

Отношения Дзюбы и активной части поклонников красно-белых испортились после ухода форварда из московского клуба, воспитанником которого он является. При этом сам факт прекращения отношений между «Спартаком» и нападающим, который не мог найти общий язык то с Владимиром Быстровым , то с Валерием Карпиным , то с руководителями клуба при переговорах о продлении контракта, вряд ли повлиял бы на любовь фан-сектора к игроку.

Болельщики понимали, что не все зависит от самого футболиста, и в условиях, когда возглавлявший на тот момент команду Дмитрий Аленичев не имел возможности выпускать бомбардира на поле, уход был неизбежен.

Проблемой стало место, где оказался футболист. Дзюба подписал контракт с санкт-петербургским «Зенитом», одним из самых принципиальных соперников и антагонистов спартаковцев.

Причем сам Артем ранее на всю страну заявлял, что никогда не перейдет в «Зенит».

В итоге значительная часть фанатов клуба так и не простила игроку «предательства», а матч в Сан-Марино использовала, чтобы попасть в информационное поле. На малюсеньком стадионе в карликовом государстве все, что скандировали трибуны, попадало в телеэфир.

Акцию осудили и в тренерском штабе, и в команде, и даже на уровне руководства Российского футбольного союза и «Зенита», да и сам Дзюба был явно задет и даже отказался общаться с прессой после матча сборной, в котором не смог отличиться.

Все это, похоже, только раззадорило спартаковских фанатов, которые в следующем матче своей команды повторили акцию всем сектором, уже безо всякого противодействия (в Сан-Марино примерно половина болельщиков сборной выступили против оскорбительных скандирований в адрес игрока, и дело едва не закончилось дракой на гостевой трибуне).

Дополнительной пикантности всей ситуации придает тот факт, что уже в следующем туре, 1 декабря, «Спартаку» предстоит выезд в Санкт-Петербург к «Зениту».

«Понимаю, что все обсуждают в свете сегодняшних скандирований в адрес Дзюбы статью 112 дисциплинарного регламента РФС, где за «скандирование (т.е. повторяющееся массовое выкрикивание) зрителями на стадионе ненормативной лексики и/или оскорбительных выражений до, во время и после матча» предусмотрено «наказывается штрафом и/или запретом на допуск зрителей в секторы стадиона на один матч» и больше всего обсуждений/опасений — не закроют ли сектор «Спартака» оперативно уже 1 декабря на игре с «Зенитом»? — написал в своем Telegram-канале известный журналист Василий Конов.

— Уверен, что в РПЛ/РФС все здоровы и не пойдут на провоцирование и уберегут Петербург от столкновений болельщиков (которых не избежать в такой ситуации). А вот после того, как скандирования прозвучат и в Петербурге (теперь уже нет сомнений, что так и будет), закрытия сектора не избежать».

А вот бывший форвард «Зенита» и сборной России, а ныне болельщик «Спартака» Александр Панов считает, что оскорбления в адрес Дзюбы вполне закономерны и естественны, хотя сам и осуждает их.

«Такова судьба болельщика. Эти вещи не искоренить. Если человек неприятен красно-белым болельщикам, то тут уже ничего не поделаешь. Никому же не запрещено кричать с трибуны. Если только дело не доходит до определенных оскорблений», — рассказал Панов «Спорт-Экспрессу».

При этом экс-форвард сине-бело-голубых отметил, что теперь ситуацией наверняка займется РФС, но сам он не знает, что можно сделать, ведь кричать что-либо — это выбор болельщиков, а в России действует свобода слова.

В общем, в Санкт-Петербурге 1 декабря будет жарко, какой бы ни была в этот день погода. Правда, до того «Зениту» и Дзюбе предстоит еще один важнейший матч — против французского «Лиона» в Лиге чемпионов. Он в том числе покажет, в каком моральном состоянии находится уязвленный форвард.