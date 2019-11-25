Дзюбу снова подвергли оскорблениям

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
Будет только хуже: почему «МЮ» лихорадит
Будет только хуже: почему «МЮ» лихорадит
Футбол
«Это был сложнейший период в моей жизни»
«Это был сложнейший период в моей жизни»
Хоккей
Альварес заговорил о реванше с Мейвезером
Альварес заговорил о реванше с Мейвезером
Бокс
Навка ответила на призывы к Загитовой уйти из спорта
Навка ответила на призывы к Загитовой уйти из спорта
Фигурное катание
22 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тамбов
Тамбов
2 3
Локомотив М Локомотив М
22 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
2 1
Мальорка Мальорка
22 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
3 3
Падерборн 07 Падерборн 07
23 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Оренбург
Оренбург
1 2
Ахмат Ахмат
Рубин
Рубин
1 2
Зенит Зенит
Динамо М
Динамо М
2 1
Ростов Ростов
23 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
2 3
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
0 2
Лестер Сити Лестер Сити
Арсенал
Арсенал
2 2
Саутгемптон Саутгемптон
23 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
1 2
Барселона Барселона
Бетис
Бетис
2 1
Валенсия Валенсия
Гранада
Гранада
1 1
Атлетико М Атлетико М
23 ноября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Унион
Унион
2 0
Боруссия М Боруссия М
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
0 2
Вольфсбург Вольфсбург
Фортуна
Фортуна
0 4
Бавария Бавария
24 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
1 1
Сочи Сочи
Урал
Урал
0 0
Спартак М Спартак М
Арсенал
Арсенал
1 2
Краснодар Краснодар
24 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
3 3
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
24 ноября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
1 1
Хетафе Хетафе
Осасуна
Осасуна
1 2
Атлетик Б Атлетик Б
Эйбар
Эйбар
0 2
Алавес Алавес
24 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
4 0
Герта Герта
Хоффенхайм
Хоффенхайм
1 5
Майнц Майнц
25 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
29 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
23:00
Вальядолид Вальядолид
29 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
22:30
Унион Унион
30 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
14:00
Уфа Уфа
Ростов
Ростов
16:30
Урал Урал
Ахмат
Ахмат
19:00
Рубин Рубин
30 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
15:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
18:00
Борнмут Борнмут
Челси
Челси
18:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
30 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Алавес
Алавес
15:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
18:00
Эйбар Эйбар
Мальорка
Мальорка
20:30
Бетис Бетис
30 ноября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Кёльн
Кёльн
17:30
Аугсбург Аугсбург
Герта
Герта
17:30
Боруссия Д Боруссия Д
Падерборн 07
Падерборн 07
17:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
1 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Сочи
Сочи
14:00
Оренбург Оренбург
Локомотив М
Локомотив М
16:30
Динамо М Динамо М
Зенит
Зенит
19:00
Спартак М Спартак М
1 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
17:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Норвич Сити
Норвич Сити
17:00
Арсенал Арсенал
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
19:30
Астон Вилла Астон Вилла
1 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Севилья
Севилья
14:00
Леганес Леганес
Атлетик Б
Атлетик Б
16:00
Гранада Гранада
Эспаньол
Эспаньол
18:00
Осасуна Осасуна
1 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
17:30
Фрайбург Фрайбург
Вольфсбург
Вольфсбург
20:00
Вердер Вердер
2 декабря

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Краснодар
Краснодар
19:30
Тамбов Тамбов
ЦСКА
ЦСКА
19:30
Арсенал Арсенал
2 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Майнц
Майнц
22:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф

«Могут закрыть сектор»: фанаты «Спартака» унизили Дзюбу 

Газета.Ru 3 часа назад
Дзюбу снова подвергли оскорблениям
Фото: ТАСС
Во время матча «Урал» — «Спартак» в 17-м туре Российской премьер-лиги болельщики красно-белых скандировали с трибун оскорбления в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы, повторив акцию, устроенную на матче сборной России в Сан-Марино. Руководство РПЛ уже официально заявило о сборе материалов на отличившихся фанатов.
Матч «Урал» — «Спартак» в 17-м туре чемпионата России вышел непримечательным с точки зрения футбола и результата. Красно-белые под руководством Доменико Тедеско не смогли взять реванш у «шмелей» Дмитрия Парфенова за поражение первого круга, когда десятикратными чемпионами страны руководил еще Олег Кононов.
Встреча прошла с достаточно большим преимуществом «Спартака», однако конвертировать его в голы команда так и не смогла, и все завершилось нулевой ничьей.
Зато «отличились» фанаты московского клуба, во время матча сотрясавшие «Екатеринбург-Арену» оскорбительными скандированиями в адрес нападающего санкт-петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.
Форвард вообще не имел отношения к этой игре — кричалки являлись продолжением истории с последнего матча национальной сборной России в отборочном цикле к чемпионату Европы в Сан-Марино. Тогда часть российских болельщиков начала скандировать те же самые слова в адрес капитана сборной.
Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) уже опубликовало официальное заявление по поводу инцидента.
«На матче «Урал» — «Спартак» болельщики московской команды допустили массовые оскорбительные скандирования. Российская премьер-лига категорически не приемлет подобные проявления неуважения.
В настоящее время лигой начата проверка и сбор соответствующих материалов, которые будут переданы в Контрольно-дисциплинарный комитет РФС», — говорится в заявлении.
Отношения Дзюбы и активной части поклонников красно-белых испортились после ухода форварда из московского клуба, воспитанником которого он является. При этом сам факт прекращения отношений между «Спартаком» и нападающим, который не мог найти общий язык то с Владимиром Быстровым, то с Валерием Карпиным, то с руководителями клуба при переговорах о продлении контракта, вряд ли повлиял бы на любовь фан-сектора к игроку.
Болельщики понимали, что не все зависит от самого футболиста, и в условиях, когда возглавлявший на тот момент команду Дмитрий Аленичев не имел возможности выпускать бомбардира на поле, уход был неизбежен.
Проблемой стало место, где оказался футболист. Дзюба подписал контракт с санкт-петербургским «Зенитом», одним из самых принципиальных соперников и антагонистов спартаковцев.
Причем сам Артем ранее на всю страну заявлял, что никогда не перейдет в «Зенит».
В итоге значительная часть фанатов клуба так и не простила игроку «предательства», а матч в Сан-Марино использовала, чтобы попасть в информационное поле. На малюсеньком стадионе в карликовом государстве все, что скандировали трибуны, попадало в телеэфир.
Акцию осудили и в тренерском штабе, и в команде, и даже на уровне руководства Российского футбольного союза и «Зенита», да и сам Дзюба был явно задет и даже отказался общаться с прессой после матча сборной, в котором не смог отличиться.
Все это, похоже, только раззадорило спартаковских фанатов, которые в следующем матче своей команды повторили акцию всем сектором, уже безо всякого противодействия (в Сан-Марино примерно половина болельщиков сборной выступили против оскорбительных скандирований в адрес игрока, и дело едва не закончилось дракой на гостевой трибуне).
Дополнительной пикантности всей ситуации придает тот факт, что уже в следующем туре, 1 декабря, «Спартаку» предстоит выезд в Санкт-Петербург к «Зениту».
«Понимаю, что все обсуждают в свете сегодняшних скандирований в адрес Дзюбы статью 112 дисциплинарного регламента РФС, где за «скандирование (т.е. повторяющееся массовое выкрикивание) зрителями на стадионе ненормативной лексики и/или оскорбительных выражений до, во время и после матча» предусмотрено «наказывается штрафом и/или запретом на допуск зрителей в секторы стадиона на один матч» и больше всего обсуждений/опасений — не закроют ли сектор «Спартака» оперативно уже 1 декабря на игре с «Зенитом»? — написал в своем Telegram-канале известный журналист Василий Конов.
— Уверен, что в РПЛ/РФС все здоровы и не пойдут на провоцирование и уберегут Петербург от столкновений болельщиков (которых не избежать в такой ситуации). А вот после того, как скандирования прозвучат и в Петербурге (теперь уже нет сомнений, что так и будет), закрытия сектора не избежать».
А вот бывший форвард «Зенита» и сборной России, а ныне болельщик «Спартака» Александр Панов считает, что оскорбления в адрес Дзюбы вполне закономерны и естественны, хотя сам и осуждает их.
«Такова судьба болельщика. Эти вещи не искоренить. Если человек неприятен красно-белым болельщикам, то тут уже ничего не поделаешь. Никому же не запрещено кричать с трибуны. Если только дело не доходит до определенных оскорблений», — рассказал Панов «Спорт-Экспрессу».
При этом экс-форвард сине-бело-голубых отметил, что теперь ситуацией наверняка займется РФС, но сам он не знает, что можно сделать, ведь кричать что-либо — это выбор болельщиков, а в России действует свобода слова.
В общем, в Санкт-Петербурге 1 декабря будет жарко, какой бы ни была в этот день погода. Правда, до того «Зениту» и Дзюбе предстоит еще один важнейший матч — против французского «Лиона» в Лиге чемпионов. Он в том числе покажет, в каком моральном состоянии находится уязвленный форвард.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Газета.Ru: последние новости
"МЮ" упустил победу над "Шеффилдом" в матче 13-го тура АПЛ "МЮ" упустил победу над "Шеффилдом" в матче 13-го тура АПЛ Болельщики "Спартака" оскорбляли Дзюбу во время матча с "Уралом" Болельщики "Спартака" оскорбляли Дзюбу во время матча с "Уралом" Сборная России разгромила Сан-Марино в заключительном матче отбора Евро-2020 Сборная России разгромила Сан-Марино в заключительном матче отбора Евро-2020
Комментарии10 
Теги:
Футбол , Статьи , Олег Кононов , Доменико Тедеско , Александр Панов , Валерий Карпин , Владимир Быстров , Дмитрий Парфенов , Дмитрий Аленичев , Спартак , Зенит , РФС , ФК "Урал" , СБОРНАЯ РОССИИ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Будет только хуже: почему «МЮ» лихорадит
Будет только хуже: почему «МЮ» лихорадит
«Это был сложнейший период в моей жизни»
«Это был сложнейший период в моей жизни»
Навка ответила на призывы к Загитовой уйти из спорта
Навка ответила на призывы к Загитовой уйти из спорта 5
Российскому спорту предрекли «невероятные санкции»
Российскому спорту предрекли «невероятные санкции» 1
Возвращение Макгрегора оказалось под угрозой срыва
Возвращение Макгрегора оказалось под угрозой срыва
Новости партнеров
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
04:04
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
Премьер-лига Футбол
«Лестер» закрепился на втором месте в АПЛ
05:54
«Лестер» закрепился на втором месте в АПЛ
Премьер-лига Футбол
«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в первом матче Моуринью
12:10
«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в первом матче Моуринью
Премьер-лига Футбол
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
Как накажут обидчиков Дзюбы
02:51
Как накажут обидчиков Дзюбы
Футбол Статьи
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение