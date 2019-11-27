Юрий Семин извинился за проигрыш «Байеру»

Московский "Локомотив проиграл дома в матче пятого тура Лиги чемпионов немецкому "Байеру" 0:2. Это поражение фактически лишило москвичей шансов на выход из группы, как в плей-офф Лиги чемпионов, так и в Лигу Европы.

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин признал, что кадровые проблемы, а именно большое количество травмированных, помешали команде успешно выступить в групповом этапе Лиги чемпионов. "Но это наши внутренние вещи. Я не сомневаюсь, болельщики разочарованы. Я прошу прощения за этот матч. После перерыва у нас не было команды", — приводит слова Семина РИА Новости.