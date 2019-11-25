Широков высказался об оскорблениях Дзюбы

На матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с Сан-Мариной болельщики оскорбили форварда, а затем оскорбляющие кричалки прозвучали от фанатов "Спартака" в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

"А что, в первый раз, что ли? До этого не было резонанса, а тут проснулись. На матче сборных оскорбляли Жиркова вообще просто так, а тут вдруг заметили, что оскорбили", — заявил экс-хавбек.

Ранее Колосков отреагировал на оскорбления в адрес Дзюбы.